Türkiye'de giderek büyüyen ekonomik kriz yurttaşların sofrasından en temel ürünleri dahi kaldırmasına neden oldu.

Açlığa mahkum edilen emekli ise enflasyon girdabında kayboldu. Emekli maaşlarına yapılan zam oranları gündemdeyken usta oyuncu Halil Ergün'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

"5 DOMATESE 450 TL VERDİM"

Ergün, 19 bin TL seviyesindeki emekli maaşına tepki göstererek mevcut tabloyu "utanç verici" olarak nitelendirdi. 19 bin TL ile geçinmenin imkansız olduğunu vurgulayan usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Ben bugün daha önce alışveriş yaptığım bir yerden 5 tane büyük domatese 450 TL verdim. 19 bin lira ne ya? Bu insanlar ne yapacak?"