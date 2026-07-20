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Kaynak: İHA

Haliç'teki tekne faciasında kaptan hakim karşısına çıkıyor

İstanbul'un Haliç bölgesinde meydana gelen ve bir gemi personelinin yaşamını yitirdiği tekne kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Atatürk Köprüsü'nün altından geçiş sırasında köprü ayağına çarpan tur teknesinin kaptanı Mehmet P., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Fatih Haliç'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet P. yönetimindeki "Hero" isimli tur teknesi Haliç'ten Eminönü yönüne ilerlediği sırada Atatürk Köprüsü'nün altından geçerken köprü ayağına çarptı.

DENİZE DÜŞEN PERSONELİN CANSIZ BEDENİNE 8 SAAT SONRA ULAŞILDI

Çarpmanın etkisiyle teknenin baş kısmında bulunan gemi personeli Yasin Konya dengesini kaybederek denize düştü. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından başlatılan arama çalışmalarında Konya'nın cansız bedenine yaklaşık 8 saat sonra ulaşıldı.

KAPTAN GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan tekne kaptanı Mehmet P.'nin ifade işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, soruşturma kapsamında savcılıkta ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürüyor.