Kaynak: AA

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fidan bağışı çalışması Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği işbirliğinde gerçekleştirildi.

Yeni öğrencilerin üniversite yolculuğunu doğaya yapılan katkıyla bir araya getiren çalışma kapsamında, bağışlanan fidanların depremden etkilenen bölgelerde toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Üniversite, söz konusu adımla yeni öğrencilerinin katılımını yalnızca akademik bir başlangıç olarak değil, topluma ve geleceğe yönelik bir katkının parçası olarak ele alıyor.

Bilim, sanat, spor ve teknoloji alanlarındaki akademik çalışmalarını toplumsal fayda odaklı projelerle desteklemeyi önemseyen Haliç Üniversitesi, gerçekleştirilen fidan bağışıyla gençlerin üniversite yolculuğunu çevresel ve toplumsal sorumluluk bilinciyle buluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Bilal Aydın, çalışmanın üniversitenin sürdürülebilirlik anlayışının bir yansıması olduğunu belirtti.

Aydın, gerçekleştirdikleri bağışla öğrencilerin üniversiteye attıkları ilk adımın anlamlı bir karşılığı olmasını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir yandan depremden etkilenen bölgelerin yeniden yeşillendirilmesine katkı sunarken, diğer yandan öğrencilerimizin çevre ve toplumsal sorumluluk konusunda farkındalık kazanmasını amaçladık. Eğitim de, tıpkı bir fidan gibi, geleceğe yapılan bir yatırım. Attığımız küçük bir adımın yıllar sonra büyüyerek, topluma ve doğaya değer katacağına inanıyoruz. Öğrencilerimizin yalnızca kendi geleceğini değil, ortak geleceğimizi de düşünerek yetişmesini önemsiyoruz."