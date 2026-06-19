Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Üniversite tarafından yapılan açıklamada, modelin temel amacının değişen dünya düzenine uyum sağlayabilen, çok yönlü yetkinliklere sahip bireyler yetiştirmek olduğu vurgulandı.

“ÜÇ TEMEL YETKİNLİK ALANI ÖNE ÇIKIYOR”

Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enes Eryarsoy, yeni modelin merkezinde üç ana beceri alanının bulunduğunu belirterek, iletişim, yapay zekâ kullanımı ve finansal okuryazarlık/girişimcilik becerilerine dikkat çekti.

Eryarsoy, teknolojik dönüşümün meslekleri yeniden şekillendirdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, insan iletişimi her zaman önemli olacak. Yapay zekayı doğru kullanabilen ve onunla değer üretebilen bireylere ihtiyaç artacak. Girişimcilik ve finansal okuryazarlık da geleceğin dünyasında kritik rol oynayacak.”

“MESLEK ODAKLI YÖNLENDİRME SİSTEMİ”

Üniversitenin geliştirdiği sistemle aday öğrencilerin yalnızca bölüm değil, doğrudan hedefledikleri meslekler üzerinden yönlendirildiği belirtildi. Bu sayede öğrencilerin ilgi alanları ve puan aralıklarına göre daha bilinçli tercih yapmaları hedefleniyor.

Eryarsoy, öğrencilerin hangi bölümün onları hayal ettikleri mesleğe götüreceğini daha net görebileceğini ifade etti.

“GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN GENÇLER”

YKS sürecine de değinen Eryarsoy, öğrencilerin yalnızca kendi geleceklerini değil, ülkenin geleceğini de şekillendirdiklerini belirterek tüm adaylara başarı dileklerini iletti.

Yeni modelin, yükseköğretimde “klasik bölüm odaklı eğitim” anlayışının ötesine geçerek daha bütüncül bir yaklaşım sunduğu değerlendiriliyor.