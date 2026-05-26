Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Hatay’ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde üzücü bir olay meydana geldi. 24 Mayıs tarihinde arkadaşlarıyla birlikte futbol oynamak için halı sahaya giden 42 yaşındaki Osman Kaplankıran, maç esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

PAS VERDİKTEN HEMEN SONRA YERE YIĞILDI

Halı sahada arkadaşlarıyla mücadele ettiği sırada bir arkadaşına pas veren Kaplankıran, hemen ardından aniden fenalaşarak yere düştü. Durumu ilk başta tam olarak kavrayamayan arkadaşları, Kaplankıran'ın yerden kalkmadığını fark edince hızla yanına giderek ilk müdahalede bulunmaya çalıştı.

HASTANEDEKİ MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Saha içerisindeki vatandaşların durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine, olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini halı sahada yaptığı Kaplankıran, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 42 yaşındaki adam kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İlk incelemelere göre kalp krizi nedeniyle vefat ettiği belirlenen Osman Kaplankıran'ın, fenalaşarak yere düştüğü ve arkadaşlarının panikle yardıma koştuğu o acı anlar ise tesisin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.