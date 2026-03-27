Yeniçağ Gazetesi
27 Mart 2026 Cuma
Halı sahada acı olay: Göğsüne çarpan top hayattan kopardı

Kahramanmaraş’ta halı sahada maç yaparken göğsüne top çarpan 49 yaşındaki Selahittin Atlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar halı saha kamerasına yansıdı.

Furkan Çelik
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde halı sahada yaşanan acı olayda; arkadaşlarıyla maç yapan 49 yaşındaki Selahittin Atlı, göğsüne isabet eden top sonrası fenalaştı.

Karşılaşma sırasında kalede duran Atlı’nın göğsüne sert şekilde gelen topun ardından bir anda yere yığıldığı görüldü.

Yaşananlar, halı saha kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KALBİ DURDU

Yere yığılan Atlı’ya ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Atlı’nın kalbinin durduğunu belirledi.

SEDYEYLE AMBULANSA TAŞINDI

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Atlı, sedyeyle ambulansa taşındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan Selahittin Atlı’ya burada da müdahale devam etti. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen 49 yaşındaki vatandaş kurtarılamadı.

