Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde halı sahada yaşanan acı olayda; arkadaşlarıyla maç yapan 49 yaşındaki Selahittin Atlı, göğsüne isabet eden top sonrası fenalaştı.
Halı sahada acı olay: Göğsüne çarpan top hayattan kopardı
Kahramanmaraş’ta halı sahada maç yaparken göğsüne top çarpan 49 yaşındaki Selahittin Atlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar halı saha kamerasına yansıdı.Furkan Çelik
Karşılaşma sırasında kalede duran Atlı’nın göğsüne sert şekilde gelen topun ardından bir anda yere yığıldığı görüldü.
Yaşananlar, halı saha kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
KALBİ DURDU
Yere yığılan Atlı’ya ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Atlı’nın kalbinin durduğunu belirledi.
SEDYEYLE AMBULANSA TAŞINDI
Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Atlı, sedyeyle ambulansa taşındı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ambulansla hastaneye kaldırılan Selahittin Atlı’ya burada da müdahale devam etti. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen 49 yaşındaki vatandaş kurtarılamadı.