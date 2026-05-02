Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi. Olayın alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği öne sürüldü.

EVİNE GELEN SALDIRGANLAR ATEŞ AÇTI

Olay, Halfeti’ye bağlı kırsal Argaç Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Mehmet A. (58), alacaklıları olduğu belirtilen kişiler tarafından evinde silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan adam yere yığıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet A., ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden Mehmet A.’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.