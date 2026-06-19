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Kaynak: İHA

Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha Alkasem, Halep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ammar İzzet, Pamuk Kurumu Genel Müdürü Muayyad Necar ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ve Meclis Başkanı Hamit İzol'ü ziyaret etti.

Toplantıda, başta sanayi yatırımları olmak üzere iki bölge arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım imkanları ve iş dünyasının beklentileri masaya yatırıldı. MTSO meclis üyeleri de bölgedeki mevcut sorunları ve çözüm önerilerini heyetle paylaştı.

Halep’i Suriye’nin sanayi başkenti olarak nitelendiren Halep Sanayi Odası Başkanı İmad Taha Alkasem, MTSO heyetini Halep’e davet ederek yatırım fırsatlarının yerinde görülmesini istedi. Halep’teki serbest bölgenin öncelikle MTSO üyelerine açılmasını arzuladıklarını belirten Alkasem, "Yatırımcılarımız arasında Mersin’i de görmek istiyoruz. Her gün bir adım daha ileri gidiyoruz. Yapılacak yatırımlarla bölgenin kısa sürede büyüyüp eski gücüne kavuşmasını hedefliyoruz" ifadeleri kullanıldı.