Suriye’de Şara yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki gerilim devam ediyor. Suriye ordusu ile SDG arasındaki çatışmalar devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Devlet medyasından gelen haberlere göre Suriye ordusu SDG’nin Halep’teki mevzilerini ‘meşru hedef’ olarak ilan etti.

Ordu Operasyonlar Otoritesi, iki mahallenin yerel saatle 15:00'ten sonra kapalı askeri bölge olarak değerlendirileceğini belirterek, sivilleri SDG mevzilerinden uzak durmaya çağırdı ve o saatten itibaren iki bölgede de hareket yasağı uygulanacağını duyurdu.

Terör örgütü PKK/YPG’nin öncülüğünde kurulan SDG ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalar 2 gündür devam ediyor.

Terör örgütü, sabah saatlerinde kentin Süryan Mahallesi'nde sivil yerleşim yerlerini topçu saldırısıyla hedef alırken, kuşatılan Eşrefiye ve Şeyh Maksut mahalleleri çevresinden aralıklarla ağır silahlarla çatışma sesleri duyulduğu bilgisi geldi.



