Suriye'deki Şam yönetiminin Halep kentindeki bazı mahallelerde askeri operasyon başlattığı açıklandı. Operasyonun Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) hakim olduğu mahallelerde olması ise dikkat çekti.

Son olarak Suriye Enformasyon Bakanlığı, Halep’teki terör örgütü YPG/SDG’nin mezvilerini ‘meşru hedef’ olarak ilan etmişti.

Uzmanlar Halep'teki gelişmeleri YENİÇAĞ gazetesine değerlendirdi.

'BÖLGEYİ TERK ETMEK İSTEMEDİLER'

Bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, Şam yönetimi dışındaki söz konusu yapıların geçen yıl aralık ayından bu yana bölgede varlığını sürdürdüğünü ve burayı terk etmek istemediğini belirterek, yaşanan gerilimin temel nedeninin bu durum olduğunu söyledi.

Ahmet Yavuz

Yavuz, bölgenin fiilen kontrol altında tutulduğunu vurgulayarak, “Orada kontrol noktaları vardı. Onlar istemeden kimsenin girip çıkması mümkün değildi” dedi. Söz konusu alanın aynı zamanda stratejik bir güzergâh üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Yavuz, yol kontrolünün sahadaki dengeler açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Gerilimin artık kritik bir aşamaya geldiğini belirten Yavuz, “Bıçak kemiğe dayandı. Taraflar bu noktadan sonra geri adım atmak istemiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’ye olası etkiler konusunda da kısa bir değerlendirme yapan Yavuz, bölgedeki fiili kontrolün ilgili aktörlerin pazarlık gücünü artırdığını, bunun da Türkiye açısından sahadaki denklemi daha karmaşık hale getirdiğini söyledi.

'TÜRKİYE AÇISINDAN RİSKLER BARINDIRIYOR'

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan emekli Amiral Türker Ertürk, söz konusu operasyonların gerçekçi bir askeri kapasiteye dayanmadığını ve Türkiye açısından ciddi riskler barındırdığını söyledi.

Türker Ertürk

Ertürk, Halep’in kuzey mahallelerinde yaşanan gelişmelerin “birlik operasyonu” olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, Suriye yönetiminin kuzeyde SDG’ye karşı kapsamlı bir askeri harekât yapabilecek güç ve kabiliyete sahip olmadığını ifade etti. Ertürk, “Eğer böyle bir askeri kapasite olsaydı, bu operasyonlar bugüne kadar çoktan gerçekleştirilmiş olurdu” dedi.

Suriye’deki merkezi yönetimin siyasi irade sorunu yaşadığını vurgulayan Ertürk, Şam yönetiminin meşruiyetini kendi halkından değil, dış desteklerden aldığını savundu. Ertürk’e göre bu durum, özellikle ABD’nin bölgedeki etkisi nedeniyle Suriye ordusunun bağımsız hareket etmesini engelliyor.

'ÜNİTER SURİYE İÇİN SEKÜLER YÖNETİM ŞART'

Ertürk, üniter bir Suriye’nin korunmasının Türkiye için hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekerek, bunun ancak seküler ve güçlü bir merkezi yönetimle mümkün olabileceğini söyledi. Suriye’nin etnik ve dini çeşitliliğine işaret eden Ertürk, “Bu coğrafyada Hristiyanlar, Aleviler, Sünniler, Kürtler, Türkmenler ve farklı mezhepler bir arada yaşıyor. Böyle bir yapıda merkezi yönetim seküler olmak zorundadır” ifadelerini kullandı.

Mevcut durumda Suriye’deki merkezi yönetimin seküler bir yapıya sahip olmadığını savunan Ertürk, radikal unsurların etkisine dikkat çekti. Ertürk, bu sürecin geçmişte ABD’nin bölge politikaları ve vekâlet savaşlarıyla şekillendiğini belirterek, üniter yapı korunmadığı takdirde Suriye’nin Irak benzeri bir parçalanma sürecine sürükleneceğini ifade etti.

'İSTİKRARSIZLIK TÜRKİYE'YE TEHDİT'

Türkiye’nin resmi söylemleri ile sahadaki uygulamaları arasında ciddi farklar olduğunu dile getiren Ertürk, “Ne söylediğiniz değil, ne yaptığınız önemlidir” dedi. Bölgedeki istikrarsızlığın Türkiye’yi doğrudan etkileyeceğini vurgulayan Ertürk, Suriye’de üniter yapının zayıflamasının uzun vadede Türkiye’nin güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.