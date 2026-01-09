Suriye’nin Halep kentinde ordu güçlerinin terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik düzenlediği operasyonda geçici ateşkes ilan edildi. Ateşkes için verilen süre saat 09.00 itibari ile sona erdi.

Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd bölgelerinde çatışmaların son bulmasıyla silahlı grupların çekilme süreci başladı. Suriye yönetimi, örgüt üyelerinin Kuzeydoğu'ya çekilmesi için güvenli koridor açılacağını açıkladı. Ordunun güvenli geçiş için silahlı unsurlara eşlik edeceği aktarıldı.

Saat 09.00 itibarıyla Suriye yönetiminin silahlı gruplara Halep'i terk etmek için verdiği süre doldu. Örgütün Halep kentini terk etmemesi durumunda Suriye ordusunun nokta operasyonlarını sürdürmesi bekleniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ, ARAMA FAALİYETLERİ BAŞLADI

Geçici ateşkesin sağlanmasıyla siviller bölgeyi terk etmeye başladı. Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı, güvenliğin sağlanması amacıyla bölgede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Terör örgütünün ardında bırakmış olabileceği mayın ve el yapımı patlayıcı tehlikelerine karşın ordu birlikleri tarafından arama tarama faaliyetleri başlatıldı.

ABD'DEN ATEŞKES AÇIKLAMASI

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Halep kentinde uygulanan ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirtti. ABD'nin ateşkesi memnuniyetle karşıladığını ifade eden Barrack, "tüm taraflara geçici ateşkesi mümkün kılan itidal ve iyi niyetleri için" teşekkürlerini iletti.

Sürdürülebilir işbirliği sayesinde bu hafta sonu daha kalıcı bir sükûnete ve daha derin bir diyaloğa ulaşılabileceğini umut ettiklerini belirten Barrack, “Bu ateşkes, Suriye’nin farklı kesimlerini, topluluklarını ve komşu ülkeleri; güvenlik, kapsayıcılık ve kalıcı barışa giden tek bir ortak yola yönlendirmek için hayati öneme sahip çalışmaları başlatıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG/SDG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı. Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu. Suriye ordusu, Eşrefiyye Mahallesini büyük ölçüde kontrol altına almıştı.