Suriye ordusu, Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde terör örgütü YPG/SDG’ye yönelik yürüttüğü operasyonun tamamlandığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kentte kontrolün tamamen sağlandığı, terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahallenin de kurtarıldığı belirtildi.

Bununla birlikte, terör unsurlarının halkın arasında saklanmaya devam ettiği gerekçesiyle sivillere evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “Sivil halkımızı evlerinde kalmaya ve dışarı çıkmamaya davet ediyoruz. Çünkü SDG ve PKK terör örgütü unsurları (halkın) arasında saklanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Sivil halkın, acil durumlarda veya terör unsurlarının tespit edilmesi durumunda mahalledeki askeri güçlerle iletişime geçebileceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

Halep’te Cuma gece saatlerinde 6 saatlik ateşkes ilan edilmişti. Suriye ordusu bu süreçte YPG/SDG’nin kentten çekilmesini isterken uzun süre bir hareket olmadı. Ancak sonrasında YPG/SDG’li teröristlerin Fırat’ın doğusuna çekilmesi için çok sayıda otobüs gelmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada mahalledeki sivillerden güvenlikleri için TSİ 16.00-18.00 arasında kendileri için oluşturulan insani koridoru kullanarak operasyon bitene kadar bölgeden ayrılmalarını istemişti.

Suriye Devlet Televizyonu El Ihbariyye de operasyonun yeniden başladığını bildirirken, haberinde, "Temizlik tamamlandığında mahalle, güvenlik güçlerine ve devlet kurumlarına devredilecek ve çalışmalar derhal başlayacaktır" ifadelerini kullandı.