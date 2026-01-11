Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Garib, “Şehrimizde endişe dönemi geride kaldı. Halep bugün halkının birliğiyle güçlü, iradesiyle korunmuş ve güvendedir” dedi.

Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde güvenliğin yeniden tesis edildiğini vurgulayan Garib, huzur ve güven ortamının geri geldiğini belirtti. Halep’te güvenliğin kalıcı hale gelmesi için sahadaki çalışmaların sürdüğünü ve halkın normal yaşama dönebilmesi için ilgili kurumların tüm mahallelerde kesintisiz görev yaptığını ifade etti.

Vali Garib, “Halep bugün güvendedir. Allah’ın izniyle yarınları daha da istikrarlı olacaktır” şeklinde konuştu.

YPG/SDG’YE YÖNELİK OPERASYON

Suriye’de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak’tan itibaren Halep’in birçok noktasına saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG/SDG’den 10 Mart Mutabakatı’na uymasını ve saldırıları sonlandırmasını istemişti.

Saldırılar devam edince Suriye ordusu, örgütün işgal ettiği Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.