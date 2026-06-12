Halef'te şok ayrılık: Aybüke Pusat'ın vedası sonrası ortalık karıştı

Ünlü oyuncu ayrıca sosyal medyada bazı fan gruplarının tutumunu da eleştirerek, yapılan sert yorumların ve hedef gösterici tavırların oyuncular üzerinde yıpratıcı etkiler yarattığını dile getirdi. Gelen tepkiler nedeniyle paylaşımının yorum kısmını kapatan Yurtsever, daha sonra X hesabından yaptığı açıklamada da sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.