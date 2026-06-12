Başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın paylaştığı yapımda son haftalarda yaşanan perde arkası gelişmeler merak konusu olmuştu. Sezon finaliyle birlikte Aybüke Pusat'ın diziden ayrıldığı kesinleşirken, birlikte rol aldığı Veda Yurtsever sessizliğini sosyal medya üzerinden bozdu.
Halef'te şok ayrılık: Aybüke Pusat'ın vedası sonrası ortalık karıştı
Halef: Köklerin Çağrısı, dün akşam yayınlanan 35. bölümüyle sezon arasına girdi. Sezon finaline damga vuran gelişme ise Melek karakterini canlandıran Aybüke Pusat'ın hikâyeye veda etmesi oldu. Dizinin oyuncularından Veda Yurtsever'in yaptığı duygusal paylaşım da gündeme oturdu.Hande Karacan
Dizide Sultan karakterine hayat veren deneyimli oyuncu, Aybüke Pusat'a hitaben yazdığı mesajda hem set arkadaşlığına duyduğu özlemi dile getirdi hem de son dönemde televizyon dünyasında yaşanan baskılara ve sosyal medya ortamına dikkat çekti.
Yurtsever paylaşımında, Pusat'ın zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek reyting baskısının zaman zaman oyuncular üzerinde ağır etkiler oluşturduğunu ifade etti.
Genç oyuncunun ayrılık kararına saygı duyduğunu vurgulayan Yurtsever, set dışında kurdukları dostluğun kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.
Ünlü oyuncu ayrıca sosyal medyada bazı fan gruplarının tutumunu da eleştirerek, yapılan sert yorumların ve hedef gösterici tavırların oyuncular üzerinde yıpratıcı etkiler yarattığını dile getirdi. Gelen tepkiler nedeniyle paylaşımının yorum kısmını kapatan Yurtsever, daha sonra X hesabından yaptığı açıklamada da sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.
Sezon finalinin ardından sosyal medya kullanıcıları da Aybüke Pusat'ın ayrılığına yoğun tepki gösterdi.
Çok sayıda izleyici, Melek karakterinin hikâyeden çıkarılmasının dizinin geleceğini olumsuz etkileyebileceğini savunurken, yeni sezonda yapımın nasıl bir yol izleyeceği şimdiden merak konusu oldu.