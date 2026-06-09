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Yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği ve Most Production imzası taşıyan dizide başrolleri İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz paylaşıyor. Sezon finali öncesinde yayınlanan ikinci fragman, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yeni tanıtımda en çok konuşulan sahne, Melek’in bebeğiyle birlikte Serhat ve Yıldız’ın nikâhına gelerek törene müdahale etmesi oldu. Bu gelişme, dizinin takipçileri tarafından farklı yorumlarla karşılanırken, birçok izleyici senaryoya yönelik eleştirilerini dile getirdi.

35. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kenan’ın kendisini ve Yıldız’ı kaçırmasından Melek’i sorumlu tutan taraflar arasında gerilim giderek yükseliyor. Köklü hesaplaşmaların yaşanacağı bölümde Melek, anne ve babası Nergis ile Hilmi’nin ölümünden sorumlu kişilerin adalet önünde hesap vermesini istiyor. Bu konuda son söz ise geleceğin hanımağası olarak görülen Yıldız’a bırakılıyor.

Yıldız, sevdikleri ile adalet arasında zorlu bir tercih yapmak zorunda kalırken, yaşadığı değişim her iki konağın da dengelerini sarsacak gibi görünüyor.

Öte yandan Kordağlı Konağı’nda babasıyla güç mücadelesi veren Aşır, oğlundan gelen kötü haberle büyük bir yıkım yaşıyor. O da hayatını etkileyecek önemli bir kararın eşiğine geliyor.

Serhat ise Melek’ten doğacak çocuğunu Akif’in ortadan kaldırmak istediğini öğrenince öfkesine hâkim olamıyor. Bu gerçekle yüzleşen Serhat’ın ağabeyi hakkında vereceği karar, Akif’in hayatında telafisi zor sonuçlar doğuracak.