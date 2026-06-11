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Kaynak: Haber Merkezi

Kulislerde konuşulanlara göre, dizide Melek karakterini canlandıran Aybüke Pusat yeni sezonda projede yer almayacak. Konuyla ilgili yapım şirketi ya da oyuncudan resmi bir açıklama gelmezken, sezon finalinde Melek'in hikayesinin tamamlanacağı iddia ediliyor.

Aybüke Pusat'ın ayrılık kararında, dizinin ilerleyen bölümlerinde diğer başrol karakterlerin daha fazla ön plana çıkmasının etkili olduğu öne sürülüyor. Bu nedenle oyuncunun yeni sezonda ekiple yoluna devam etmeme kararı aldığı konuşuluyor.

Öte yandan dizide yaşanacak değişikliklerin yalnızca Aybüke Pusat ile sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. İddialara göre Seda Akman, Sezin Bozacı, Hakan Dinçkol ve Emre Bulut da yeni sezon öncesinde projeye veda edecek isimler arasında bulunuyor.