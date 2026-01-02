Jüri başkanlığını Doğan Hızlan'ın üstlendiği seçici kurulda; Demet Taner (Haldun Taner'in eşi), Doğan Hızlan, Nursel Duruel, Mehmet Zaman Saçlıoğlu, Metin Celâl, Ayşe Sarısayın, Asuman Kafaoğlu-Büke, Seval Şahin ve Filiz Aygündüz görev aldı.

Seçici kurul, ödül gerekçesini şu sözlerle ifade etti: “Gerek karakterleri gerek durumları oluştururken ince ayrıntılardan derinlikli bir bütüne ulaşmadaki başarısı, boşluk kavramını ele alışındaki yaratıcılığı, kararlı ve özgün dili nedeniyle Mevsim Yenice’nin ‘Fil Gözü’ adlı kitabına verilmesi uygun görülmüştür.”