Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Haldun Dormen, 97 yaşında yaşamını yitirerek sanat camiasını yasa boğdu. Usta sanatçının Teşvikiye Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde ise katılımcıları endişelendiren bir gelişme yaşandı. Yeşilçam’ın efsane oyuncularından İzzet Günay, cenaze namazı sırasında aniden rahatsızlandı.

TÖRENDE KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı esnasında kalabalığın arasında bulunan İzzet Günay’ın fenalaşmasıyla törende kısa süreli panik oluştu. Çevrede bulunanların yardım çağrıları üzerine alanda hareketlilik yaşandı.

Sanatçı dostları ve camide bulunan vatandaşlar Günay’a ilk müdahaleyi yaptı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, usta oyuncuyu ambulansla hastaneye kaldırdı. Eşi İpek Günay’ın büyük endişe yaşadığı görüldü. Sanat camiasından isimler kendisini sakinleştirmeye çalıştı.

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, 91 yaşındaki İzzet Günay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.