Halay başı kadınlar oldu: Şırnak’ta o aşiret kuralı tanımadı

Uludere’de bazı aşiretler tarafından imzalanan kararda, düğünlerde masrafların azaltılması ve gençlerin evlenmesinin kolaylaştırılması amacıyla bir dizi kural belirlenirken, ayrıca, ‘Halayın başında kadınlar oynamayacaktır’ maddesi de yer aldı. İlçeye bağlı Gülyazı köyünde, kararı imzalamayan Goyan aşiretinin ileri gelenlerinden Yahya Encu’nun oğlunun düğününde, bazı kadınlara özel davetiye gönderilerek halay başına geçmeleri istendi. 10 bin kişinin katıldığı düğünde, kadınlar halay başına geçerken, Yahya Encu, “Kadınlar bizim başımızın tacıdır. Kadınlar olmazsa biz de olmayız. Kadınlar her yerde yer alır, her zaman öndedir” dedi.