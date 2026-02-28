Kutlu Parti lideri Yusuf Halaçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP lideri Bahçeli'nin 'statü' çıkışın yanıt verdi. Bahçeli'ye bu metinleri kimin yazdırdığını soran Halaçoğlu, "Bu söyledikleriniz Terörsüz Türkiye değil bölünen Türkiye'dir" dedi.

Halaçoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Devlet Bahçeli bey diyor ki: “Kurucu önderliğinin statüsü sorunu nasıl ele alınacaktır? Eğer böylesi bir sorun varsa -ki bize göre vardır- bunun çözümü nasıl olacaktır? Terörsüz Türkiye’ye hizmet eden İmralı'nın statüsü açığı nasıl kapatılacaktır? Samimiyetle bu tartışmanın yapılarak makul, akla ve vicdana müzahir sonucuna kısa sürede ulaşılmalıdır”.

"MADALYA MI TAKALIM?"

Ne söylediğinizin farkında mısınız? Artık Kurucu önderliği geçtik, onun statüsünden söz ediyorsunuz. Yani Türkiye’ye hizmet eden bu bebek katiline ne verelim? Madalya mı takalım, bir devlet görevi mi verelim, ne yapalım? Bunu akla ve vicdana sığar bir şekilde sonuçlandıralım diyorsunuz.

"NEDEN İKTİDARDAKİLER YAPMIYOR DA SİZ YAPIYORSUNUZ?"

Devlet bey! Kim yazıyor ve yazdırıyor bunları? Bu sözlerinizin Terörsüz Türkiye ile ne alâkası var? Bir siyasetçi değil, bir bilim insanı olarak söylüyorum. Bu söylediklerinizin adı Terörsüz Türkiye değil, bölünen Türkiye’dir. Bir terör örgütünün elebaşına statü belirlemesi yapıyorsanız, Türkiye’nin karşısındaki muhatap müzakerecisi de odur. Yani DEM değil. Zira onlar da gidip onun fikirlerini alıp size iletiyor. Bu da sizin teröristlerle eşit statüde masaya oturduğunuz anlamına geliyor. Peki bebek katili ne istiyor? Demokratik Türkiye. Yani milli kimliğini terk eden, resmi dilini değiştiren, yani özerkliğe gidecek temel taşların döşendiği bir Türkiye. Bunun sizin elinizle yapılması…. Neden bunu iktidardakiler yapmıyor da siz?

"SİZ TÜRKİYE'NİN ÜNİTER YAPISINI BOZMAYA KARAR VERMİŞSİNİZ"

Artık belli ki siz Türkiye’nin üniter yapısını bozmaya karar vermişsiniz. Ama buna Türk Milleti asla müsaade etmeyecektir. Hatırlarsanız sizinle odanızda baş başa konuştuğumuzda ayrılırken söylediğim son cümledeki kişiden tarih önünde daha da mesul duruma düşeceksiniz.

Benden son bir saygı ile söylemesi.