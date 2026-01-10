Türkiye'de yurttaşlar enflasyon girdabında kayboldu. Yükselen enflasyon nedeniyle iğneden ipliğe zam yağarken, yurttaşlar en temel ürünü dahi sofrasından kaldırmak zorunda kaldı.

Küresel piyasalarda brent petrolün artması ve döviz kurundaki oynaklık nedeniyle Türkiye'de akaryakıt fiyatları 50 lira bandını aştı. Akaryakıt fiyatlarındaki hızlı artıştan taşımacılık sektörü etkilendi.

Akaryakıt zamlarından sonra özellikle nakliyelere gelen zamlar üreticiden tüketiciye gelen ürünlerdeki fiyatların yükselmesine neden oluyor.

'ÜRETİM ARTMADAN SORUNLAR BİTMEYECEK'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Mersin halindeki fiyatları paylaşarak nakliye sonrası yaşanacak olan artışlara dikkat çekti. Gürer yaşanan fiyat artışı için de öneride bulundu.

Gürer, sosyal medya hesabından şunları dile getirdi:

"Nakliye ve en az 3 değiştirip farklı şehirlere ulaştığında fiyat katlayacak. Girdi fiyatları düşmeden, aracılık daraltılmadan, üretim artırılmadan sorunlar bitmeyecek. Kamu ve planlama ile kooperatifçilik süreci düzenler."

HALDE 50 LİRA MARKETTE 70 LİRA

Gürer'in paylaştığı görselde Mersin Hali'nde dolmalık biberin 50 lira olduğu görülüyor. Ancak İstanbul'da bilindik bir markette aynı ürünün fiyatı 70 lira.