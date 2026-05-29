İnsan psikolojisi, doğası gereği bir adalet ve denge arayışı üzerine kuruludur. Kişi emeğinin, niyetinin veya haklarının gasbedildiğini hissettiğinde, zihninde ilk sarsılan olgu "dünyanın güvenli bir yer olduğu" inancıdır. Uzmanlar, haksızlığa uğrayan bireylerin sıklıkla bir yas sürecine benzer evrelerden geçtiğini belirtiyor.

İlk aşamada yoğun bir öfke ve inkâr baş gösterir. "Bu neden benim başıma geldi?" sorusu, zihni sürekli meşgul eden bir kısırdöngüye dönüşür. Zamanla bu öfke, yerini çaresizlik ve derin bir tükenmişlik hissine bırakabilir. Özellikle uzun süre hakkını arayıp sonuç alamayan bireylerde, "Öğrenilmiş Çaresizlik" sendromu gelişir; kişi ne yaparsa yapsın durumun değişmeyeceğine inanarak içine kapanır.

BEDENSEL TEPKİLER

Haksızlık hissi sadece zihni değil, bedeni de yıpratır. Sürekli bir adaletsizlik duygusu altında yaşamak, kortizol seviyelerini artırarak kronik strese, uyku bozukluklarına, odaklanma sorunlarına ve hatta depresyona zemin hazırlar. Birey, çevresindeki herkese karşı şüpheci bir tutum takınarak sosyal ilişkilerinden uzaklaşabilir. Uzun vadede bu durum, kişinin özsaygısını yitirmesine ve kendi değerini sorgulamasına neden olur.

ÇIKIŞ YOLU

Psikologlar, bu travmatik duygu durumuyla başa çıkabilmek için haksızlığı sineye çekmek yerine, duyguların kabul edilmesini öneriyor. Yaşanılan haksızlığı yok saymak öfkeyi büyütür. Uzmanlara göre hakkını yasal ve sağlıklı yollardan aramak, eğer bu mümkün değilse durumu bir yenilgi olarak değil, yaşamın kontrol edilemeyen bir parçası olarak kabul edip ileriye bakmak ruh sağlığını korumanın en etkili yoludur.