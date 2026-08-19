Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan avukat Ezgi Tezcan Yaşar ile eşi avukat Umut Yaşar'ın Türkiye'ye dönüp dönmediği gündemdeki yerini koruyor.

Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı olan iki ismin, gözaltı kararından önce yurt dışına çıktıkları ve aradan geçen 17 güne rağmen Türkiye'ye dönmedikleri belirtildi.

TEZCAN DAHA ÖNCE "YAKINDA DÖNECEKLER" DEMİŞTİ

Bülent Tezcan, 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada kızı ve damadının gözaltı kararına tepki göstermişti.

Operasyonu "muhalefete yönelik siyasi bir kumpas" olarak nitelendiren Tezcan, kızının ve damadının yalnızca Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in avukatlığını yaptıkları için hedef alındığını savunmuştu.

Tezcan o açıklamasında, "Başları dik, alınları açıktır. En kısa sürede ülkemize dönecekler" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak bu açıklamanın üzerinden 12 gün geçerken, operasyon sürecinin başlamasının üzerinden ise 17 gün geçtiği ve iki ismin halen Türkiye'ye dönmediği aktarıldı.

MURAT AĞIREL CANLI YAYINDA SORDU

Tezcan, dün akşam Sözcü TV'de yayınlanan "Aklın Yolu" programına konuk oldu. Gazeteci Murat Ağırel, canlı yayında Tezcan'a gözaltı kararı bulunan kızı ve damadının Türkiye'ye dönüp dönmediğini sordu.

Tezcan ise kızının ve damadının yurt dışında bulunmasını yıllık tatil planlarıyla açıkladı.

"ŞU ANDA DA TATİLDELER"

Bülent Tezcan, canlı yayında yaptığı açıklamada, "Kızım ve damadım yılın bu dönemlerinde sürekli tatile çıkar. Şu anda da tatildeler. En kısa zamanda gelecekler" dedi.

Tezcan'ın açıklamasının ardından gözaltı kararı bulunan Ezgi Tezcan Yaşar ve Umut Yaşar'ın Türkiye'ye ne zaman döneceği ve adli makamlara ifade verip vermeyeceği yeniden gündeme geldi. Kuşadası Belediyesi soruşturması kapsamında yürütülen adli süreç devam ediyor.