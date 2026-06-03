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Özşen Madencilik işçilerinin, 3 aydır ödenmeyen ücretleri için firma sahibi Kiremitçiler'in ofisine başlattıkları yürüyüşe polis ve jandarma müdahalede bulundu. İşçilerin paylaştığı müdahale anlarında bir polisin maden işçisine tokat attığı göze çarptı.

Bağımsız Maden İş’te örgütlü Özşen Madencilik işçileri, ödenmeyen ücretleri için başlattıkları direnişin 15’inci gününde Tekirdağ’da bulunan firma sahibi Kiremitçiler Grup ofisine yürüyüş başlattı. Tekirdağ Namık Kemal Yaypet Dinlenme Tesisleri’nden başlatılan yürüyüş jandarma defalarca engellenmeye çalışıldı. Tekirdağ Süleymanpaşa’da bulunan ofise ulaşmak isteyen işçilere polis de defalarca müdahale etti.

BARETLERİNİ YERE VURARAK TEPKİ GÖSTERDİLER

Baretlerini yere vurarak tepki gösteren işçiler, “Zafer direnen madencinin olacak” sloganı atarak “Haklıya hakkını teslim edin. Adalet istiyoruz. Direne direne kazanacağız” dedi. Müdahale esnasında işçileri ablukaya almaya çalışan polisleri aşan işçiler, yürüyüşlerini polis baskılarıyla sürdürdü.

Yarın (4 Haziran) saat 14.00’te Kiremitçiler Grup Ofisi önünde olacaklarını söyleyen işçiler, polis müdahalelerine tepki göstererek “Haklarımızı almadan bu yoldan dönmeyeceğiz. Gerekirse rotamızı Ankara’ya çevireceğiz” dedi.