Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

KISA ZAMANDA ÜLKEME DÖNECEĞİM DEMİŞTİ

Subaşı “Hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma gereği duyuyorum. Şu anda yurtdışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim” demişti.

‘ALLAH'IN YAZDIĞI HİÇBİR ŞEY…’

O günden sonra Subaşı sosyal medya hesabından yeni bir video daha paylaştı. Subaşı 'Çok yakında ülkeme dönüyorum' deyip şu ifadeleri kullandı;

''Bu süreçten kaçmıyorum tam tersi teslimiyet ile karşılıyorum. Çünkü biliyorum ki Allah'ın yazdığı hiçbir şey insanı küçültmek için değil, büyütmek içindir. Hakkımda çıkan haberleri görüyorum. Fakat ben uzun bir süredir içine çekilmiş biriyim.

Geçmişte bazı görüntüler, bazı tanışıklıklar, bazı anılar, bazı anlar var fakat onlar artık hayatımda değiller. Hepimizin sınavları var. Belki de bu dönem benim için bir temizlenme zamanıdır. ''

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dizi sektörü ve medya sektöründeki ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınmalarının ardından serbest bırakılmıştı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILMIŞTI

Haklarında gözaltı kararı verilen Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şensözlü'nün ise adreslerinde bulunamadığı belirtilmişti. Yurt dışında oldukları belirlenen Mert Vidinli, Şeyma Subaşı ve Sevval Şahin hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.