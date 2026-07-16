Kaynak: Haber Merkezi

15 Temmuz'un yıl dönümünde yaptığı "ABD destekli kalkışma girişimidir. Erdoğan Şah, Türk Milleti Mat olmuştur" paylaşımı sebebiyle hakkında soruşturma başlatılan Nasuh Mahruki gözaltına alındı.

Mahruki, gözaltına alındığını "Polis arkadaşlar geldi, Vatan Emniyet'e gidiyoruz" paylaşımıyla duyurdu.

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz'da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Mahruki, "15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir. Baş planlayıcısı ABD’dir, Fil’i feda etmiş, Vezir’i almıştır, Erdoğan’ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir." demişti. Mahruki'nin bu paylaşımı hakkında soruşturma açılmıştı