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Kaynak: Haber Merkezi

HSK tarafından görevden uzaklaştırılan Bozova Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında verdiği gözaltı talimatının ardından Tekirdağ Adliyesi'ne teslim oldu.

Savcılıkta ifade veren Uçuk, daha sonra hâkimliğe sevk edildi. Hâkimlik, Uçuk hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Uçuk hakkında, boşanma aşamasındaki eski eşine yolladığı ve hâkim ile savcılara yönelik küfürlü ifadelerinin yer aldığı bir videonun gündeme gelmesinin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından soruşturma başlatılmıştı.

18 Eylül'de tedbiren üç ay süreyle görevden uzaklaştırılmasının ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Uçuk hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan resen soruşturma başlatmış ve gözaltı talimatı vermişti.

Uçuk, HSK'nin 7 Eylül 2026 tarihli kararıyla Pınarhisar Cumhuriyet Savcılığı'ndan Şanlıurfa'nın Bozova Cumhuriyet Savcılığı'na atanmıştı.

Savcı Uçuk hakkında ayrıca Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "basit yaralama" davası bulunuyor.