Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında, 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. (61) yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Hakkında 6 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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