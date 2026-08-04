Kaynak: Haber Merkezi

Araştırmacı yazar Hakkı Öznur, Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasındaki ölümüne ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Öznur, helikopterin düştüğü dönemde devlet bürokrasisi ve istihbaratın olaya ilgisiz kaldığını öne sürerken, yabancı uyruklu isimlerin cinayetlerinde gösterilen hassasiyetin Yazıcıoğlu olayında sergilenmediğini savundu.

BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava arkadaşlarından ve "Muhsin Yazıcıoğlu Külliyatı"nın yazarı Hakkı Öznur, Yeniçağ’a yaptığı açıklamada olayın arkasındaki süreçlere dair çarpıcı iddialar ortaya attı. Yazıcıoğlu’nun Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) başta olmak üzere küresel projelere, Oslo görüşmelerine ve terör örgütüyle yürütülen açılım süreçlerine sert şekilde karşı çıktığını hatırlatan Öznur, merhum liderin "Terörle müzakere değil, mücadele edilir" duruşunu vurguladı.

Yazıcıoğlu’nun milli ve yerli bir lider olarak iç ve dış odaklarla mücadele ettiğini belirten Öznur; hükümetin, askeri-sivil bürokrasinin ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) yaşanan elim olaya karşı duyarsız kaldığını iddia etti. Olayın meydana geldiği tarihte MİT Müsteşarlığı makamında Emre Taner’in bulunduğunu hatırlatan Öznur, teşkilatın suikast şüphesi taşıyan bu olayla yeterince ilgilenmediğini öne sürdü.

"KAŞIKÇI OLAYINDAKİ HASSASİYET YAZICIOĞLU’NA GÖSTERİLMEDİ"

Açıklamasında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Öznur, siyasal iktidarın ve devlet kurumlarının yabancı bir isim için tüm imkanlarını seferber ettiğini savunarak tepki gösterdi. Kaşıkçı olayında gösterilen reaksiyonun Yazıcıoğlu için sergilenmediğini öne süren Öznur, yerli ve milli liderlerin hayatını kaybettiği süreçlerde devlet mekanizmalarının ve istihbaratın yetersiz kaldığı iddiasında bulundu.

HAKKI ÖZNUR’UN AÇIKLAMASININ TAM METNİ

Muhsin Yazıcıoğlu suikastının olduğu tarihte MİT Müsteşarı; Barzani ve Talabani’yle çok yakın olan Washington, Londra ve Tel Aviv çizgisindeki Emre Taner’di.

Barzani ve Talabani için "ABD, İsrail, AB, İngiliz uşağı ve piyon", PKK için "stratejik maşa" diyen, bu yüzden bölücülerin her türlü alçakça saldırılarına maruz kalan liderimizin ve dava arkadaşlarımızın şehit düştüğü olayla, Barzani’nin kankası, "dostum" dediği BOP’çu MİT Müsteşarı Emre Taner ilgilenmedi. Ne Emre Taner ne de onun yerine geçenler bugüne kadar suikast davasıyla ilgilenmemişlerdir.

1942 Diyarbakır doğumlu, kimilerine göre 7 kez, kimilerine göre 17 kez Irak’ın kuzeyine giden, her gidişinde Barzani haini tarafından heyecanla karşılanan, baba Mustafa Barzani ile hukuku olan, PKK ve Barzani açılımının ilk koordinatörlerinden olan Emre Taner o dönemde MİT Müsteşarıydı.

Emre Taner’in başında olduğu MİT; keş dağlarında şehit düşen millî lider Muhsin Başkan ve dava arkadaşlarımızın olayıyla ilgili keş dağlarında ve bölgede araştırma yapmış mı? Bakmış mı? O gün o bölgede neler olmuş diye sormuş mu? Soruşturmuş mu?

TBMM’nin seçkin bir üyesi, bir partinin, hareketin lideri, milletin en sevdiği bir şahsiyet şehit düşüyor. 17 yıl geçti, ne yaptınız? Ölen iki Yahudi veya Amerikalı, İngiliz, Alman olsaydı anında olayı kontrol altına almaya ve çözmeye çalışırlardı.

İmralı’yı, Kandil’i su yolu yapan MİT de diğer devlet kurumları gibi elim olayla ilgili bir şey yapmamıştır. MİT 17 yılı geçti ne yapmış bilmiyoruz. MİT bu konuda ne yapmış bilmek istiyoruz.

Söz konusu olan bir hareketin lideridir. Koskoca MİT’in o bölgede elemanları yok mu? Elbette herkes biliyor ki MİT’in de oralarda büroları da var, memurları da var. Ancak hukukçularımız, davayı takip eden arkadaşlarımız MİT’ten olayın aydınlanmasıyla ilgili hiçbir belge ve bilginin ulaşmadığını söylüyor.

Davayı yürüten Başsavcılık, Hava Kuvvetleri gibi MİT'ten de konuyla ilgili bilgi istemelidir. Uçan kuştan, olup biten her şeyden haberi olan MİT’in elim olayla ilgili bilgisi olmaması mümkün mü?

MİT; millî, yerli bir siyaset ve devlet adamı olan Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarımızın şehit düştüğü olayla maalesef ilgilenmedi. Millî Lider için gereken hassasiyeti göstermedi.

Devletimizin en önemli kurumu olan MİT; ülkemiz, milletimiz, devletimiz için çok önemli olan bu suikastın üzerine niye gitmedi? Niye araştırma, soruşturma yapmadı? Koca istihbarat teşkilatının elinde belge ve bilgi yok mudur?

MİT, Muhsin Yazıcıoğlu suikastı ile ciddi bir şekilde ilgilenmek zorunda ve savcılığa elinde belge ve bilgi varsa göndermelidir. Sümen altına atmamalıdır, saklamamalıdır, gizlememelidir.

Savcılık elim olayla ilgili olarak MİT Müsteşarı olan Emre Taner’in de bölgedeki MİT yöneticilerinin de mutlaka ifadesini almalıdır ve sorular sormalıdır.

Millî çıkarları korumakla görevli MİT; Türkiye’nin millî çıkarlarını savunan, kimseden emir ve talimat almayan, iç ve dış odak tanımayan, tavizsiz Türk milliyetçisi Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarımızın şehit düştüğü olayla yakından ilgilenmek zorundadır.

Bir kez daha söylüyorum: Cennetmekân Liderimiz Muhsin Başkan; Türk dünyasında ve İslam dünyasında tanınan, bilinen ve sevilen bir siyaset ve devlet adamıdır. Kıbrıs’la, Balkanlar’la, Kafkasya’yla, Orta Doğu’yla yakından ilgilenen bir liderdi. Dış politikayı çok iyi bilirdi. Millî ve yerli duruşu, millî meselelerdeki tavizsiz ve cesur duruşuyla birçok oyunu bozmuş bilge bir liderdir.

Küresel emperyalistler, dünya kapitalist-emperyalist sistemi, Siyonistler, Rusya ve Çin gibi ülkeler O’nun millî duruşundan, Türk-İslam coğrafyasıyla yakından ilgilenmesinden rahatsız olmuşlardır.

Dünya Türklüğüyle, İslam ümmetinin meseleleriyle her daim yakından ilgilenmiştir.

OSLO’YU, İMRALI’YI YOL ETTİLER; YAZICIOĞLU DOSYASIYLA İLGİLENMEDİLER

BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu, 1993’ten beri Devlet-PKK (MİT–PKK) görüşmelerini doğru bulmamış, "Türkiye’de PKK ve terör sorunu vardır. PKK ve terör örgütleri ile masaya oturulmaz, taviz verilmez ve pazarlık yapılmaz." demiştir.

Barzani ve PKK açılımını savunan Emre Taner’e göre "Oslo ihanet değil"di. Taner, ilk kez "PKK üyeleri ile yüz yüze görüştüğünü" açıkladı.

Terör üssü Kandil’e ve Oslo’ya 2008-2011 yılları arasında uçak kaldırıp terör örgütü yöneticileri ile 11 kez müzakere edenler, şehit liderimizin ve dava arkadaşlarımızın şehadeti ile sonuçlanan hadise ile ilgilenmemişlerdir.

'PKK AÇILIMLARININ VE OSLO GÖRÜŞMELERİNİN MİMARI EMRE TANER’DİR'

Emre Taner, 2005-2010 yılları arasında MİT’in başında bulundu. Mülkiye mezunu, MİT’in içinden yetişmiş bir istihbaratçı. Teşkilatta tam 43 yıl çalışmış; Müsteşarlık makamına oturmadan önce İstanbul Bölge Başkanlığı, operasyondan sorumlu müsteşar yardımcılığı gibi kritik görevlerde bulunmuş profesyonel bir istihbaratçıdır.

2006 yılında Öcalan ile görüşmeye başladığı bilinen Taner; bu inisiyatifi almayı Başbakan Erdoğan’a kendisinin teklif ettiğini, Bakanlar Kuruluna katılarak bir brifing verdiğini 15 Temmuz Darbesini Araştırma Komisyonunda söylüyordu.

Şenkal Atasagun’un MİT Müsteşarı olduğu dönemde, yardımcısı olan Emre Taner’in İmralı’da terörist başı Öcalan ile görüşme yaptığı yıllardır medyada yer almakta, konuşulmakta ve MİT tarafından da inkâr edilmemektedir.

15 Haziran 2005 tarihinde MİT Müsteşarlığına getirilen Emre Taner ile MİT–Öcalan görüşmeleri doruğa ulaşacaktır. 15 Haziran 2005 tarihinde MİT Müsteşarlığına getirilen Emre Taner, ABD iş birlikçisi Mesud Barzani ile 20 Ekim 2005’te Irak’ın kuzeyinde görüşmüştür.

Celal Talabani, Irak Cumhurbaşkanı olduğu dönemde New York’ta BM Genel Kurulu münasebetiyle bulunduğu sırada, çok yakın maoist arkadaşı(ikisi de maocu gelenekten geliyor -ikisinin de istihbarat servisleriyle ilişkisi vardır) gazeteci Cengiz Çandar’a, MİT Müsteşarı Emre Taner ile Kandil arasında 2006 yılında yapılan temasları kendisinin ayarladığını, arabuluculuk yaptığını söylüyordu. Hükümetin bilgisi dâhilinde, bazı devlet görevlilerinin 2006 yılında PKK’nın önde gelen isimleri Sabri Ok, Zübeyir Aydar ve Adem Uzun ile de bir araya geldikleri ve görüşmeler yaptıkları da ortaya çıkmıştır.

2006 yaz ortalarında Ankara, Celal Talabani üzerinden PKK’ya dolaylı yollardan mesaj gönderdi. MİT Müsteşarı Emre Taner’in hem Celal Talabani ile hem Barzani ailesi ile çok yakın ilişkileri ve temasları vardı. AKP hükümetinin başı Erdoğan’ın isteğiyle Emre Taner, KYB Lideri Celal Talabani üzerinden Kandil’e "PKK ateşkes ilan etsin, ardından görüşmeler başlayacak" mesajını iletti.

Talabani önce Kandil'e bir kurye gönderdi. Ardından DTP’nin devreye girmesini sağladı. 2006 Eylül başında KYB’nin Ankara temsilcisi DTP Genel Merkezine giderek Emre Taner’in görüşme talebini ve içeriğini iletti. Celal Talabani, DTP liderliğine Emre Taner’in görüşme talebinin ciddiye alınması ve Kandil ile temasa geçilerek diyalog sürecinin başlatılması mesajını kurye vasıtasıyla iletmişti.

DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, zaman geçirmeden yanına bir genel başkan yardımcısını alarak MİT Müsteşarı Emre Taner ile gizlice görüştü. Bu görüşme hem MİT hem DTP tarafından uzun bir süre herkesten saklandı.

DTP, Emre Taner ile yapılan görüşmenin ardından hemen Kandil’e bir kuryeyle mesaj gönderir. DTP yönetimi tarafından gönderilen mesajda Ahmet Türk ile Emre Taner arasında yapılan görüşmenin içeriği aktarılır.

20 yıl cezaevinde yattıktan sonra 2005 yılında tahliye olan, ardından soluğu yurt dışında alan ve burada yine terör örgütü PKK adına çalışmalar yapan, birçok vatan evladının katillerinden biri olan Sabri Ok, teröristbaşı tarafından Avrupa üzerinden Kandil'e gönderilmiş ve örgütte yöneticilik yapması istenmişti. Sabri Ok, Öcalan’ın güvendiği, örgüt içinde prens olarak gördüğü bir kişiydi. Öcalan’a yakınlığı yüzünden PKK içinde çekinilen bir isimdi, özel muamele görüyordu. Bu süreçte Öcalan’ın talimatıyla Sabri Ok, Türkiye sorumlusu ilan edilir ve MİT–PKK görüşmelerinde kilit rol oynaması istenir.

Kandil’den Avrupa’ya, oradan da Türkiye’ye geçer. Avrupa’daki PKK yönetimi ile toplantılar yaptıktan sonra izlenecek politika ve stratejiler doğrultusunda PKK’nın Türkiye’deki kadroları ve legal alanda faaliyet gösteren DTP vb. yapıların üst düzey isimleriyle bir dizi toplantı yapmıştır. Sabri Ok ilk defa Devlet–PKK görüşmelerine katılmıyordu. Tecrübeliydi; 1997-1998'de yine PKK ile devlet arasındaki görüşmeleri Bursa Cezaevinde kalırken yürüten bir isimdi. Sabri Ok, Kandil’deki toplantıdan ayrıldıktan sonra Avrupa üzerinden tekrar Türkiye’ye geldi. Eylül ayı ortalarında Ahmet Türk, Aysel Tuğluk ve Sabri Ok; Emre Taner ile Ankara’da görüştüler.

Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk’un da içinde yer aldığı DTP heyeti, PKK temsilcisi Sabri Ok ile 2007 yılında MİT Müsteşarı Emre Taner’in görevlendirdiği heyetle görüşmeler yapmıştı. DTP heyeti, Emre Taner ile de görüştüklerini basınla paylaşmışlardı. Devlet adına PKK ile yapılan bu müzakereler, görüşmeler; PKK terör örgütüne propaganda ve şov yapma imkânı vermekten başka bir şeye yaramamıştır.

Washington–Londra–Tel Aviv çizgisinde ve AB yanlısı olan, AKP hükümeti ile paralel düşünen, iktidarın da memnun olduğu bir Mit müsteşarıydı.

'CEMAL KAŞIKÇI İÇİN DÜNYAYI AYAĞA KALDIRDILAR, MUHSİN YAZICIOĞLU SUİKASTİ İÇİN KILLARINI KIPIRDATMADILAR'

2 Ekim 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamayan, 18 gün sonra 20 Ekim 2018 günü öldürüldüğü zalim Suud rejimi tarafından resmen açıklanan gazeteci Cemal Kaşıkçı için AKP iktidarı aylarca bu cinayetin peşine düşmüştü. Washington Post gazetesi yazarı Cemal Kaşıkçı cinayetini aydınlatmak ve çözmek için devlet seferber olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD iş birlikçisi Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile iki kez telefonla görüştü; yetmedi, ABD Başkanı Trump ile de görüştü. Dışişleri; İsrail/ABD muhibbi, Türk düşmanı Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Suud yetkilileri ile Kaşıkçı cinayeti üzerine temas kurmaya çalışmıştır. MİT Müsteşarı ve diğer yetkililer Cemal Kaşıkçı için her türlü görüşme ve teması yapmışlardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere devleti yönetenler, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ortaya çıkarılması için her şeyi yapmışlar, dünyayı ayağa kaldırmışlardı. AKP Genel Başkanı Erdoğan Kaşıkçı cinayeti için "Kimse kuşku duymasın. Açığa çıkartılacak. Suikastın takipçisiyiz, 21. yüzyılın en tartışmalı olayı." dedi. BM de Cemal Kaşıkçı suikastından söz etti. Ancak 17 yıldır milletimizin ve kamuoyunun "suikast" dediği şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarımızın davasından ise bugüne kadar hiç söz etmedi.

Erdoğan, çok yönlü eleman olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için kaleme aldığı ve Washington Post’ta yayımlanan makalesinde, "Suçluların cezasız kalmaması için mücadele etmek, bunu sağlamanın en kolay yoludur. Bu, Cemal’in ailesine borcumuzdur." derken Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesine ve diğer şehitlerimizin ailelerine de borcu, borçları yok mu?

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmalarıyla ilgili tek söz sarf etmedi. Neden acaba?

Bir kez Muhsin Yazıcıoğlu davasıyla ilgilendin mi? Merak ettin mi?

Dosyasını okudun mu? Hayır.

AKP Genel Başkanı 17 yıldır Yazıcıoğlu soruşturmasında tek laf etmiş mi?

Muhsin Yazıcıoğlu dosyasını gündeme getirmiş mi? Hayır.

Bu elim olay sorulduğunda hep "Ben savcı değilim, hâkim değilim." cevabını vermiştir.

CIA’nın Suudi Arabistan’daki "minik kuşu" olan, "çok yönlü eleman" denilen Cemal Kaşıkçı’ya gösterdikleri hassasiyetin milyonda birini milletin adamı, dünya Türklüğünün liderlerinden ve yiğit evladı, Cumhuriyet ve Türkiye sevdalısı, tavizsiz Türk milliyetçisi Muhsin Yazıcıoğlu’na göstermemişlerdir. Yabancılar öldürülünce çözüme gidiliyor. Vatan evlatları suikastlara kurban gidince siyasal iktidarlar ve devlet kurumları ortada yok.

"Cemal Kaşıkçı" olayına her türlü ihtimamı gösteren AKP iktidarı ve MİT, Muhsin Yazıcıoğlu davasıyla 17 yıldır neden hiç ilgilenmemiştir? Neden üzerine gitmemiştir?

Eğer ABD, AB, İsrail, Rus vatandaşı; İngiliz, Suud, Körfez monarşilerinin ailelerine mensup olursan siyasal iktidarlar ve istihbarat kurumları anında olayı çözmek için seferber olurlar.

Hele CIA, MOSSAD, MI6, BND, DGSE, FSB (KGB), MSS (Çin) vb. istihbarat servislerinin elemanı olursan dünyayı ayağa kaldırırlar; Cemal Kaşıkçı cinayetinde olduğu gibi.

Cemal Kaşıkçı cinayeti, zalim Suud rejiminin kendi meselesidir. Kendi içlerindeki iktidar çatışmasıdır.

Muhsin Yazıcıoğlu davası ise Türk milletinin, Türk dünyasının, İslam ümmetinin meselesidir. Bu dava, yüzyılın davasıdır.