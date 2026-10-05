Kaynak: Haber Merkezi

Muhsin Yazıcıoğlu’nun dava ve yol arkadaşı araştırmacı yazar Hakkı Öznur, yaptığı yazılı açıklamasının dördüncü bölümünde, özellikle 2005-2013 yılları arasındaki dönemde kumpas operasyonlarının baş aktörü olan firari savcı Zekeriya Öz ile eski istihbaratçı Mehmet Eymür’ün iş birliğine dikkat çekti.

Öznur, Zekeriya Öz’ün hükümet desteğini arkasına aldığını iddia ederek, Beşiktaş Adliyesine çağırdığı gazetecilere sahte ihbar mektupları ve uydurma belgeler vererek vatansever ile Türk milliyetçisi çevrelere yönelik itibar suikastlarını organize ettiğini söyledi.

Öznur’a göre, Soğuk Savaş’tan bu yana karanlık ilişkiler ağı içinde yer alan Mehmet Eymür de tecrübeli bir istihbaratçı olarak bünyesindeki elemanlar ve gazeteciler aracılığıyla Ergenekon sürecinde yalan haberler yaptırdı ve imzasız ihbar mektuplarını dolaşıma soktu.

Açıklamasında Taraf gazetesi ve Aktüel gibi yayın organlarına da değinen Öznur, Öz ve Eymür ikilisinin bu yayınları maşa olarak kullandığını, ordu ve devlet karşıtı, CIA bağlantılı bu organlar üzerinden masum insanlara kumpas kurulduğunu iddia etti.

Öznur; Taraf gazetesinin 2007–2016 yılları arasında izlediği etnikçi ve mezhepçi çizgiyle Ergenekon, Balyoz ve Casusluk gibi davaların ana medya taşıyıcısı olduğunu, "bavul dolusu" sahte ya da sızdırılmış belgelerle doğrudan Türk ordusunu hedef aldığını iddia etti.

Hakkı Öznur’un yayınladığı açıklamasının dördüncü bölümü:

ZEKERİYA ÖZ, MEHMET EYMÜR, ÜRETİLMİŞ SAHTE BELGELERİ VE SAHTE İHBAR MEKTUPLARINI MEDYAYA SERVİS EDİYORDU

AKP ve Cemaat, çoğu kumpas olan o davalarda birlikte hareket etmişlerdir. AKP medyası da Cemaat medyası da Ergenekon vb. davalarda yaptıkları bazı doğru olmayan haberlerle, yazılarla çok etkili olmuşlardır. Hem AKP hükümetinin medyası hem merkez medya hem Cemaat medyası, devlet içindeki çetelerin hazırladığı düzmece belgelerle o süreçte ortalığı kaosa çevirmişlerdir.

AKP hükümeti o süreçte adaleti çiğneyen; hak, hukuk, adalet diye bir ölçüleri, ilkeleri, ahlakları olmayan mankurtları besliyor ve himaye ediyordu. Dün "demokrasi kahramanları" diyorlardı, bugün ise "casus", "vatan haini" diyorlar.

Başta tetikçi Taraf olmak üzere Sabah, Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet vb. birçok gazete; Aktüel, Nokta vb. dergiler genel olarak liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’na ve hareketimize yönelik algı operasyonları yaptılar, itibarsızlaştırmaya çalıştılar.

CIA bağlantılı Amerikancı iç savaş tahrikçisi Taraf gazetesi de Aydınlık dergisi de Özgür Gündem gazetesi de Sabah gazetesi de birbirlerinden farklı gözükseler de Muhsin Yazıcıoğlu’nu hedef aldı. Operasyonlara tetikçilik yapan sözde gazete ve dergiler, küresel iblislerin istediği manşetleri ve haberleri yapıyorlardı.

CIA’nın “bizim çocuklarından”, AKP zihniyetinin “altın çocuk” muamelesi yaptığı Ülkücü Hareket düşmanı Mehmet Eymür ve kumpasçı sözde savcı Zekeriya Öz gibilerinden aldıkları sahte belgeleri, sahte ihbar mektuplarını Aktüel vb. benzeri dergilerde yayınlayan, Cemaat’in kozmik isimlerinden şimdi yurt dışına kaçan sözde gazeteci Tuncay Opçin vb. AKP hükümeti tarafından o zaman el üstünde tutuluyorlar, baş tacı ediliyorlardı.

Zekeriya Öz denen vatan haini ile çok yönlü, karanlık eski MİT yöneticilerinden Mehmet Eymür; kendilerine ulaştırılan düzmece, asılsız ihbar mektuplarını, sahte üretilmiş sözde belgeleri kendileri ile iş birliği yapan sözde gazeteci çukurlara servis ediyorlardı.

Her biri mankurt olan bu çukurlar; çalıştıkları yazılı ve görsel medyada hemen itibar suikastlarına, itibarsızlaştırma operasyonlarına başlıyor; yalan, dolan ve gerçek dışı kirli ve karanlık yayınlar, haberler yapıyorlardı.

Aktüel vb. dergilerde ve Taraf gibi gazetelerde çalışan özel görevli mankurtlar, kumpasların mimarı olan ve AKP hükümetinin el üstünde tuttuğu Zekeriya Öz denen alçağın makamından çıkmıyordu. Öz ve iş birlikçileri kumpasları, itibar suikastlarını birlikte hazırlıyordu. Hukuku katleden, demokrasiye zarar veren kumpaslar, senaryolar, oyunlar AKP hükümetinin göz yummasıyla gerçekleşmişti. Kimse bunun aksini iddia edemez.

Devletin ve yargının kapıları bunlara hemen açılıyordu. O günler bu ülkede yaşandı, milletimiz biliyor.

Zekeriya Öz ve Mehmet Eymür gibi Ülkücü düşmanları şehit liderimize, hareketimize, gözbebeğimiz olan Alperen Gençliğimize yönelik hazırlanan senaryoların merkezinde olmuşlardır. Bu ikili ve yandaşları, şehit Liderimize ve davamıza darbe vurmaya çalışmışlardır.

Muhsin Yazıcıoğlu birçok kez Zekeriya Öz, Mehmet Eymür ve Emniyet’te İstihbarat Daire Başkanlıkları yapmış olan hukuk dışı C-5 adlı büroyu kuran, insanları dinleyen, fişleyen istihbaratın başında olan Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer için çok olumsuz ifadeler kullanmış; bunların da hareketimize kumpas kurmaya kalktıklarını birçok toplantılarda ve sohbet ortamlarında ifade etmiştir.

AMERİKAN ÇIKARLARINA HİZMET EDEN TARAF GAZETESİ TÜRKLÜK DÜŞMANI, TSK DÜŞMANI, İÇ SAVAŞ TAHRİKÇİSİ, BÖLÜCÜ BİR YAYIN ORGANIYDI

Gazete, Alkım Gazetecilik A.Ş. bünyesinde, Başar Arslan sahipliğinde kurulmuştur. Kurucu Genel Yayın Yönetmenliğini PKK açılımlarını savunan Ahmet Altan, yardımcılığını ise CIA solcularından Yasemin Çongar üstlenmiştir.

TSK düşmanlığı yapan, ABD/NATO çizgisini savunan Taraf "medya aparatı" olarak görev almıştır. Gazetenin yayın kadrosunda yer alan veya gazete aracılığıyla kamuoyuna belge sızdıran pek çok isim (Mehmet Baransu, Tuncay Opçin vb.) Cemaat mensuplarıdır; Gülenist yapı ile organik bağları ortaya çıkmıştır.

ABD çıkarlarına hizmet eden ve Türkiye'nin milli kurumlarını yıpratmayı amaçlayan Taraf "Amerikancı" bir operasyon yayınıdır. Gazete, 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından çıkarılan bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 26 Temmuz 2016'da tamamen kapatılmıştır.

Yakın siyasi ve medya tarihinde "Amerikancı" veya "içimizdeki Amerika" olarak nitelendirilen yayın organlarının başında CIA solcusu Taraf gazetesi gelmektedir. 15 Kasım 2007'de "Düşünmek taraf olmaktır" sloganıyla yayın hayatına başlayan liberal-sol, bölücü bir çizgide yayınlar yapan gazete; Ülkücü Hareket düşmanlığı yapmış, şehit liderimize, partimize, Alperen Ocaklarına iftiralarda bulunmuş, aleyhimize kirli ve karanlık yayınlar yapmıştır.

Bu çukur gazetede Ahmet Altan (Genel Yayın Yönetmeni ve Başyazar), Yasemin Çongar (Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı - uzun yıllar Washington temsilciliği yapmış, ABD vizyonuna yakınlığıyla bilinen gazetenin iki numaralı ismi), Alev Er (İlk Genel Yayın Yönetmeni), Neşe Düzel (Yazar ve sonraki dönem Genel Yayın Yönetmeni)... Gazete, yayın hayatı boyunca liberal, sol-liberal, Kürtçü, cemaatçi çizgiden geniş bir yazar kadrosunu barındırmıştır.

Yazanlar arasında Mehmet Baransu (Balyoz ve Egemen Harekât Planı gibi bavullarla gelen askeri belgeleri haberleştiren muhabir/yazar), Emre Uslu (eski emniyet amiri, köşe yazarı ve FETÖ firarisi), Önder Aytaç (yazar ve FETÖ firarisi), Oral Çalışlar, Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı, Murat Belge, Yıldıray Oğur, Melih Altınok, Hilal Kaplan, Amberin Zaman, Cengiz Çandar, Sevan Nişanyan, Etyen Mahçupyan, Alper Görmüş, Lale Kemal (askeri diplomasi yazarı), Markar Esayan, Halil Berktay, Mithat Sancar, Ferhat Kentel, Oya Baydar, Roni Margulies, Hayko Bağdat, Kurtuluş Tayiz, Cihan Aktaş, Perihan Maden, Elif Çakır, Orhan Miroğlu, Ayşe Hür, Yüksel Taşkın, Ceyda Karan, Ceren Kenar, Doğan Akın, Erol Katırcıoğlu, Bekir Ağırdır, Hidayet Şefkatli Tuksal...

Gazetenin yazar kadrosunun büyük bir kısmı, 2013 yılındaki iç kırılmalar (Ahmet Altan ve Yasemin Çongar'ın istifası) ve ardından gelen 15 Temmuz darbe girişimi sonrası süreçte tasfiye olmuş; bir kısmı tutuklanmış, bir kısmı yurt dışına firar etmiş, bir kısmı ise ana akım ya da hükümete yakın medyada yazmaya devam etmiştir.

ZEKERİYA ÖZ VE MEHMET EYMÜR’E BAĞLI ÇALIŞAN TETİKÇİ SÖZDE GAZETECİLER VARDI

Zekeriya Öz, Beşiktaş Adliyesine çağırdığı sözde gazetecilere elden sahte ihbar mektupları, sahte belgeler veriyordu. Onlar da çalıştıkları gazetelerde bunları kullanarak itibar suikastı yapıyorlardı.

15 Temmuz 2016 hain kalkışmasından sonra birçoğu gibi taraf değiştiren, Cemaat medyasının sürekli röportaj yaptığı, görüşlerini yayınladığı her devrin adamı Mehmet Eymür gibi MİT’çilerin kullandığı elemanlardan biri olan Tuncay Opçin, Aksiyon dergisinde ve Zaman gazetesinde çalışmış; daha sonra buradan ayrılarak hükümetin en büyük destekçisi olan Sabah grubuna bağlı Aktüel dergisinde uzun yıllar çalışmış ve burada çalışırken Ecevit Kılıç adlı solcu sözde gazeteci ile birlikte aldıkları emir ve talimatla kurulan kumpaslarda yer almışlar ve tetikçilik yapmışlardır.

Yalan ve iftira dolu düzmece haberler yapmışlardır. Birçok masum insana itibar suikastı yapmışlardır. Ergenekon sürecinde Cemaat medyasında çalışan bazı gazeteciler Tuncay Opçin için “Bizden değil” deseler de Tuncay Opçin’in Gülenist çetenin kozmiklerinde yer aldığı bugün ortaya çıkmıştır.

Ecevit Kılıç, Tuncay Opçin, Tuncay Güney vb. birçok maşa; Ergenekon davası, Danıştay suikastı vb. birçok olayı sulandırmış, aydınlatılması yerine karartılması için çalışmış, davaları özünden gerçek dışı yayınlarla saptırmışlar; olaylarla alakası olmayan, hayatta bir araya gelmeleri mümkün olmayan, birbirini hiç görmemiş, tanımamış insanları hazırladıkları kumpasların içine sokmaya çalışmışlardır.

Ergenekon sürecinde yapılan “fitne yalanları” ile insanlar şaibeli hâle getirilmeye çalışılmıştı. Bugün, o süreçte “algı” operasyonları yapan karanlık çetenin mensuplarının çoğu yurt dışına kaçmıştır. Ancak bu hainlerle iş birliği yapan, millî ve yerli değerlere bağlı insanlara kumpas kuran çukurlara kimse dokunmuyor.

CIA, MOSSAD, İngiliz gizli servisi vb. birçok istihbarat servisiyle ilişkili olan bu alçakların üzerine neden gidilmiyor, bunlarla ilgili niye soruşturma dosyaları açılmıyor? Devletimiz bu vatan hainlerinin üzerine gitmeli, alayından hesap sorulmalıdır.

ERGENEKON MAHKEMESİNDE MEHMET EYMÜR VE ELEMANLARI KIVIRMIŞLARDIR

Ergenekon mahkemesinde “tanık” olarak ifade veren Ecevit Kılıç, yayınladığı sahte/isimsiz ihbar mektuplarının doğru çıkmaması ve yapmış olduğu düzmece ve masa başı haberlerden dolayı Silivri’deki mahkemede zor anlar yaşamış, kıvırmış, “Haber kaynağım beni yanılttı” diyerek patronu Eymür gibilerini gizlemeye çalışmış, açıkçası işin içinden sıyrılmaya çalışmıştır.

Devletin en önemli kurumlarından MASAK; Danıştay suikastını algı operasyonları ile karartmak isteyen, gerçek failleri ve onların arkasındaki karanlık güçleri saklamaya çalışan ve davanın seyrini değiştirip bu menfur suikastı alakası olmayan insanlara yıkıp “itibar suikastı” ile masum insanları itibarsızlaştırmaya çalışan bu sözde gazetecilerin ve onları kullanan kirli ve karanlık güçlerin oyununu bozmuştur.

Mehmet Eymür vb. kişiler ile Ecevit Kılıç vb. kişiler mahkeme salonlarında kem küm olmuşlar; yapmış oldukları sahtekârlıklar ortaya çıkınca, yalancılıkları ortaya çıkınca ne yapacaklarını şaşırmışlar, korkmuşlardır. Dönemin hâkim ve savcıları bunları bilerek tutuklamamıştır. Çünkü gazeteci değil, tetikçi olan ahlaksız, namussuz, şerefsiz tiplere ihtiyaçları vardı. Bunların kendilerine “piyonluk” yaptıklarını biliyorlardı. Çünkü bazıları Gülenist yapının mensuplarıydı.

Şimdi yapılması gereken; Ergenekon vb. davalarda kumpas kuran, insanların hayatlarını yalan dolan haberlerle karartan, demokrasi dışı arayışlarda bulunan, vesayetçi çevrelerin maşalığını, tetikçiliğini yapan iç ve dış mihraklarla bağlantılı kim varsa adalet önüne çıkarılmalı ve mahkeme yeni baştan yapılmalıdır. Şimdi yurt dışına kaçan Tuncay Opçin vb. yakalanıp mutlaka adalete teslim edilmeli ve millete hesap vermeli, bütün demokrasi düşmanı pislikler cezalandırılmalıdır.

12 Eylül öncesinde, 12 Eylül sonrasında, 28 Şubat sürecinde ve Ergenekon operasyonları dâhil her kirli ve karanlık tezgâhın, kumpasın altında özellikle bir isim çıkar. Bu, Mehmet Eymür denilen şaibeli istihbaratçıdır.

Bu ülke iki Mehmet’ten çok çekmiştir. Bunların biri Mehmet Eymür’dür. Ülkemizin yakın politik tarihinde yaşamış olduğu birçok kaosun içinde MİT mensubu Eymür’ün adı vardır. Mehmet Eymür’ün Ergenekon davasında verdiği ifadelerin “düzmece” olduğu mahkeme kayıtlarına da geçmiştir.

Her dönem karanlık ilişkileri ve derin bağlantılarıyla gündeme gelen, rüzgâra göre yön değiştiren Mehmet Eymür; Susurluk, Ergenekon davası, Danıştay Suikastı vb. konularda yapmış olduğu algı operasyonları, tetikçilik yapan sözde gazetecilere verdiği asılsız ihbar mektupları, doğru olmayan sahte belgelerden dolayı insanların istikballeri ile oynamış, itibar suikastı yapmıştır.

ÇOK YÖNLÜ İSTİHBARATÇI, ÜLKÜCÜ DÜŞMANI MEHMET EYMÜR SIRLARIYLA ÖLDÜ

Ergenekon davası sanığı Hikmet Çiçek ve sanık avukatı Vural Ergül, dava dosyalarında yer alan ve Danıştay saldırısı ile Ergenekon davası arasında bağlantı kurmayı amaçlayan isimsiz bir ihbar mektubunun Eymür'ün bilgisayarında yazıldığını, 6 Temmuz 2006'da Yeni Aktüel dergisinde Eymür'e yakın bir gazeteci olan Ecevit Kılıç tarafından yazılan bir haberin içeriğinin söz konusu ihbar mektubuyla aynı olduğunu ve Eymür'ün 17 Haziran 2008'de verdiği tanık ifadesinin ihbar mektubunda yer alan Veli Küçük ile ilgili bilgi notuyla örtüştüğünü ifade etti.

Sahte ihbar mektupları yayınlayan, sahte deliller üreten, akılalmaz kirli yol ve yöntemleri kullanan çukurdan aşağı mankurtların foyaları ortaya çıkmış; hangi küresel odaklarla iş birliği yaptıkları belli olmuştur. Küresel iblislerin yerli iş birlikçileri, devletin içinde karanlık işler çeviren vatan hainlerinin kullandığı maşalar olmuştur.

Ergenekon’da “gönüllü” tanık olarak da dinlenen Mehmet Eymür için, Ergenekon davasında yargılanan ve cezaevinde şaibeli bir şekilde ölen MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Kâşif Kozinoğlu, Eymür’ün Gülen’in 50 bin dolarlık maaşlı elemanı olduğunu açıklamıştı. Kozinoğlu’nun bu el yazılı açıklamaları, 21 Kasım 2011 tarihli Aydınlık’ta yer almıştı.

Kozinoğlu, Eymür için şunları söylüyordu:

“Mehmet Eymür, Fethullah Gülen’den maaş almaktadır. Gülen’in tüm faaliyetlerini iyi bilen diğer bir şahıs da hâlen ABD’de öğretim görevlisi olan Soner Çağaptay’dır. Çağaptay, Gülen’in tüm sırlarını bilmektedir. Ayrıca Mehmet Eymür’ün çok yüksek maaş aldığı (ayda 50 bin dolar) ABD’den, Ergenekon’u kurgulamak üzere Türkiye’ye geri döndüğü; hakkındaki tüm davalardan Gülen mensubu yargıçlarca sıyrıldığı; İstanbul’da Fethullahçı polislerce sıkı sıkıya korunduğu; eski Ergenekon savcısı Zekeriya Öz ve Turan Çolakkadı ile her hafta mutlaka görüştüğüne dair MİT’in elinde belge ve bilgiler mevcuttur.”

KILAVUZU ZEKERİYA ÖZ VE MEHMET EYMÜR OLANLARIN BURNU PİSLİKTEN ÇIKMAZ

Kılavuzu Eymür olanların burnu pislikten çıkmaz. Mehmet Eymür denilen karanlık üzerine ayrı bir kitap yazılmalıdır. Bu kirli ve karanlık şahsın bütün karanlık ilişkileri, bağlantıları ve dış güçlerle, yabancı istihbarat servisleriyle geçmişten günümüze olan ilişkileri sorgulanmalı ve ortaya çıkarılmalıdır.

Ülkemizin yakın politik tarihinde yaşamış olduğu birçok kaosun içinde MİT mensubu Eymür’ün adı geçmektedir. Ergenekon operasyonu dâhil her kirli ve karanlık tezgâhın, kumpasın altında özellikle bir isim çıkar, bu Mehmet Eymür’dür.

Bugün ise çoğu Ergenekon vb. davalardan kamuoyunun tanıdığı bir çok asker, yazar, gazeteci yeni müttefikleri ile birlikte adeta yeni bir meslek buldular. Sürekli “FETÖ” dedikleri Gülen’i anlatıyorlar, adeta taşlıyorlar. Televizyonların yeni yıldızlarının bir kısmı eski Gülenist, bir kısmı ulusalcı, bir kısmı ise Erdoğanistlerden oluşmakta.

Şimdi Gülenizm düşmanı olan takiyyeciler yarın ise başka bir kılığa bürünürlerse şaşırmamak lazım. Dün Ergenekon diye yeri göğü yıkanlar, Cemaate güzellemeler yapanlar şimdi ise tam tersine Ergenekon şarkıları söylüyorlar, koro hâlinde “FETÖ” dedikleri Gülen’e küfrediyorlar.

Ergenekon sürecinde AKP hükümeti ve Cemaat ile birlikte hareket eden Amerikancı/istihbaratçı her dönemin adamı Mehmet Eymür de yargılanmalı, sorgulanmalı ve hesap vermeliydi ama olmadı. Mehmet Eymür 13 Ocak 2024'te İstanbul'da 80 yaşında sırlarıyla beraber öldü.

Mehmet Eymür ile iş birliği yapan, onun talimatlarıyla hareket eden sözde gazeteciler ve onların kirli ve karanlık bütün ilişkileri, bağlantıları ve dış güçlerle ve yabancı istihbarat servisleriyle geçmişten günümüze olan ilişkileri sorgulanmalı ve ortaya çıkarılmalıdır.

Şunu iyi bilelim: Eymür vb. Ülkücü Hareket düşmanı, gayrimilli istihbarat elemanları İngiliz-Yahudi fitne merkezine hizmet etmişlerdir.

Masa başında hazırlanan yalan dolan haberlerle BBP’yi millet nezdinde küçük düşürmeye çalıştılar. Ama bunu başaramadılar. 33 yıldır her türlü fitneye, oyuna, tezgâha, kumpasa rağmen dimdik ayaktayız.

İftiralar, saldırılar bize sökmez. Devletimizin içinde ABD, İsrail, AB vb. emperyalist ülkelere hizmet eden birçok alçak çukur vardır. Devletimiz kendi içindeki bu hainleri, bu kriptoları deşifre edip hesaplarını sormalıdır.