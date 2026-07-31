Kaynak: Haber Merkezi

Hakkı Öznur, başta Yazıcıoğlu ailesi olmak üzere dönemin BBP heyetinin Abdullah Gül ile defalarca görüştüğünü, kendisine verilen bilgilerle DDK’yi harekete geçirdiğini, aile tarafından kendisine verilen 1 dakikalık helikopter görüntülerini izleyince “Helikopterin beynini keçiler sökmedi ya!” sözlerini sarf ettiğini açıkladı.

Öznur açıklamasında; suikastten önce “kaza” diye yaklaşan Gül’ün, izlediği videodan sonra “Şüphelerim var, aklım almıyor” ifadelerini kullandığını söyledi.

Hakkı Öznur açıklamasında; dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile AKP Genel Başkanı Erdoğan ve diğer yetkili makamda olanlarla defalarca görüşüldüğünü, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesinin ve BBP heyetinin dava dosyasıyla ilgili kendisine bilgiler, belgeler verdiğini ifade etti.

Hakkı Öznur, Gül’ün izlediği videoda yer alan görüntülerde bulunan, çok önemli delil niteliğindeki helikopterin cihazını, parçalarını tornavidayla söken askerlerin tutuklandığını, bu şahısların “Hatıra olarak cihazı söktüklerini” savcılık ifadesinde söylediklerini belirtti.

Hakkı Öznur açıklamasında “Enkaz bölgesinde bir söken ekip var, bir de sökülen malzemeyi yakan ekip vardı" dedi.

Hakkı Öznur’un Yeniçağ gazetesine yaptığı açıklamanın tam metni:

Şehit liderimizin eşi Gülefer Yazıcıoğlu'nun ve BBP heyetinin girişimleri üzerine, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu 16 Şubat 2010 günü (DDK) devreye sokulmuştur. DDK raporunun yayınlanmasından sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 19 Eylül 2011 günü Almanya seyahatinde basın mensuplarına; şehit liderimiz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarımızın şehit düştüğü olayla ilgili, helikopter enkazının başında çekilmiş 48 saniyelik görüntülerden bahsediyordu.

Cumhurbaşkanı Gül, gazetecilere izlediği enkaz görüntülerinden bahsederken, helikopterin beyni olarak nitelendirilen parçaların sökülmesiyle ilgili olarak, “İnsanın aklının almayacağı şeyler var. Çok fazla söylemeyeyim. Baktım ki birileri bir taraftan cesetlerle ilgileniyor, birileri de diğer taraftan orada vidayı söküyor. Hepsi çıktı ortaya.” açıklamalarını yapmıştı.

Söylediği sözler ve duyduğu şüpheler; yazılı, görsel ve sosyal medyada da geniş şekilde yer aldı. Dönemin Cumhurbaşkanı Gül, “Aramalar, verilen koordinatlar dışında olmuş. Aklım almıyor, bu nasıl iş?” diyerek şaşkınlığını ifade ediyordu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 20 Mart 2014 günü Danimarka gezisinin son gününde gazetecilere gündemi değerlendirirken Muhsin Yazıcıoğlu'nun bindiği helikopterin düşüşünü güncel bir havacılık olayı ile kıyaslamıştı. Kendisine sorulan “Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ile alakalı ses kayıtlarından bahsediliyor, bu konuda siz DDK'ya rapor hazırlatmıştınız. Rapordan siz tatmin oldunuz mu?” sorusuna Gül şu cevabı vermişti: “Merhum çok sevdiğim, güvendiğim bir isimdi. Ülke sınırları içinde bir helikopter kazasından söz ediyoruz, Malezya uçağı gibi okyanuslarda aranmadı.” Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporu ve ertesinde gelen ihbarları da hatırlatan Cumhurbaşkanı şunları söylüyordu:

"Maalesef mahkeme çok süratli çalışmadı. Hâlâ çok yavaş ilerliyor. DDK raporu bazı soruların yanıtsız kaldığını ve araştırılmadığını gösterdi. Mesela Genelkurmay ve askerî radarlarda inceleme daha yeni yapıldı, gecikme yaşandı. Tabii ki bu DDK'nın yetkisinde değil, savcılığın işi... Oralarda uçuş yapıldı mı, helikopter kazası bu yüzden mi yaşandı diye. Mahkemenin yavaşlığı konusunda hem Adalet Bakanını hem de diğer yetkilileri uyardım.” Cumhurbaşkanı Gül, önceleri olayı kaza gibi görüyordu. Helikopter görüntüleri ve olaya dair gelen bilgilerin ardından “şehit kardeşim” ifadelerini kullanmaya başladı.

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HELİKOPTER GÖRÜNTÜLERİNİN YAYINLANMASININ ARDINDAN SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Helikopterdeki kayıp cihazların söküldüğü anlara ait fotoğrafların birçok gazetede yayınlanması ve Köşk’ün elinde bulunan CD görüntüleri üzerine soruşturma hızlandı. Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, 28 Eylül 2011 günü Malatya, İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir’de operasyon başlatıldı. Operasyonlarda; Malatya’da 2. Ordu Karargâhına bağlı bazı birlikler ve askerî lojmanlar ile İzmir’in Buca ilçesi Şirinyer semtinde bulunan Merkez Komutanlığında aramalar yapıldı. Ankara'daki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne (SHGM) gelen polis ekipleri helikopter ile ilgili “kaza kırım” raporlarını incelemiş; Kaza Kırım üyelerinin odalarını dolaşan ekipler, düşen helikopterle ilgili geçmişe ait belgeleri aramıştı.

HELİKOPTER PARÇALARINI SÖKENLERE OPERASYON YAPILDI

Yapılan operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde sorguları yapılan şüphelilerden 4 muvazzaf asker (Nusret Memiş, Nedim Bakırhan, Cemal Şahin ve Aydın Özsıcak) ve 3’ü Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde görev yapan (Ferudun Seren, Mehmet Sevdim ve Kerem Mumcuoğlu'ndan oluşan) Kaza Kırım Ekibi de “helikoptere ait cihazların çalınmasına iştirak etmek, suç delillerini karartmak, sahte tutanak tanzim etmek ve sahte evrak düzenlemek, silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamalarıyla tutuklandılar. 3 Ekim 2011 tarihli gazeteler bu tutuklamaları; “Enkazdan Cihaz Söken Subaylar Cezaevinde”, “Şüpheli Kazaya Yedi Tutuklama”, “Keçilerle Çobanlar Tutuklandı”, “Tornavidalı Keçiler Cezaevinde”, “Turuncu Tornavidalı Askerler Tutuklandı”, “30 Ay Sonra Tutuklandılar”, “Tornavidacı ve Karartmacılara Kelepçe” manşetleriyle haber yaptı. 4 Ekim 2011 tarihli Vatan gazetesindeki habere göre, “Güya cihazı hatıra olsun diye sökmüşler!” Helikopterin enkazını söken askerler ve siviller, göstermelik olarak tutuklandılar; ardından jet hızıyla tahliye edildiler.

“HATIRA OLSUN DİYE CİHAZI SÖKTÜK”

Arama kurtarma faaliyetleri sırasında düştüğü iddia edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Sikorsky tipi helikopterin enkazını incelemek için bölgeye gelen Sikorsky Kaza Kırım Heyetinde 7 kişi vardı. Ekipte bir albay ve bir yüzbaşı bulunuyordu. Geri kalan 5 personel ise teknisyen başçavuş rütbesinde idi. Kaza Kırım Heyeti ise 2 yüzbaşı, bir binbaşı ve bir de teknisyen astsubaydan oluşuyordu. Helikopterden parça söken askerlerin buraya gelen kişiler olduğu ortaya çıktı. 28 Mart 2009: Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığına ait Sikorsky için Kara Kuvvetleri Komutanlığı üç kişilik Kaza Kırım Ekibi oluşturdu.

Ekibin içinde Davut Uçum ve Aydın Özsıcak yer aldı. 29 Mart 2009: Kara Kuvvetleri Komutanlığından üç kişilik Kaza Kırım Ekibi, enkaz bölgesine ulaştı. Aydın Özsıcak ve Davut Uçum, Yazıcıoğlu'nun helikopterinde hayati öneme sahip Argus5000 CE ve SKYMAP cihazlarını çaldı. Sikorsky helikopterle ilgilenmeyip Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinde faaliyet halinde bulundu ve hayati öneme sahip cihazları çaldılar.

Tutuklanan astsubaylardan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e giden ihbar CD'sindeki görüntüleri kendisinin çektiğini ifade eden Astsubay Nusret Memiş, "Bölgeye kırıma uğrayan askerî helikopterin çalışmaları için görevlendirilmiştim. Bu arada, kırıma uğrayan sivil helikopterin yanına gittim; doğayı ve iniş yapan bir helikopteri çekerken o sırada kırıma uğrayan sivil helikopterin yanında bulunan Nedim Bakırhan, Cemal Şahin ve Aydın Özsıcak da görüntüye girmiş. Benim amacım onları çekmek değildi. Onların tam olarak ne yaptığını da görmedim, farkında değildim.” diyordu. Helikopterden kritik cihazlar sökülürken orada yer alan isimlerden biri de Astsubay Cemal Şahin’di. Görüntüde elinde sigara olan ve yere çömelmiş bir şekilde etrafı izleyen kişi Cemal Şahin’di. Şahin, Savcılığa verdiği ifadesine göre enkazın yanında fotoğraf çektirmiş, etraftaki cihazları incelemiş, bazılarına dokunmuştu. Helikopterle ilgili soruşturmada yargılanan iki asker, 15 Temmuz 2016 hain kalkışmasında da yer almıştı. Kanlı Marmaris baskınında yer almakla yargılanan Astsubay Aydın Özsıcak, görüntüleri hobi için çektiğini söylemişti. Diğer iki asker de “Cihazı hatıra olsun diye söktük, manzara güzeldi, fotoğraf çektik.” dediler.

Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu ve dava arkadaşlarımızın şehit düştüğü kazada, haklarında soruşturma açılan ve daha sonra takipsizlik kararı verilen, itirazlar üzerine yeniden açılan dava dosyasında isimleri geçen 132 kişi arasında 15 Temmuz 2016 kalkışmasında yer alan cuntanın iki elemanı da vardı.

Helikopterin ‘Global Positioning System’ (GPS) aletlerini söken Kaza Kırım Ekibinde bulunan ve tornavidalı karartma operasyonu yapan Astsubay Aydın Özsıcak ve Kurmay Yarbay Davut Uçum’un, cuntanın elemanları oldukları ortaya çıktı. Aydın Özsıcak ilk sorgusında GPS cihazlarını neden söktüğü sorusuna "Zevk için, hatıra olsun." yanıtını vermişti.

Bugün tutuklu bulunan Aydın Özsıcak ve Davut Uçum, kaza olur olmaz enkaza ulaşan, kamera kaydı alıp “helikopterin beyni” diye adlandırılan tüm elektrikli cihazları söken ekibin içinde yer alıyordu.