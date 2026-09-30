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Kaynak: İHA

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Tütünlü köyünde, bölge tarımında önemli bir yere sahip olan üzüm üretimi için bağ bozumu ve hasat dönemi resmen başladı. Hasadın başlamasıyla birlikte ilçedeki üreticiler arasında kış öncesi yoğun bir çalışma temposu hareketlendi.

İlçe protokolüyle birlikte Tütünlü köyüne giderek bağlara giren Şemdinli Kaymakamı Fatih Erdoğan, çiftçilerle bir araya gelip üzüm topladı. Üzüm üretiminin ilçe ekonomisine ve yerel tarıma sağladığı katkının altını çizen Kaymakam Erdoğan, emek veren tüm üreticilere bol ve bereketli bir hasat dönemi temennisinde bulundu.