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Kaynak: AA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan çiftçi Tahir Şen, tam 32 yıldır koruduğu ata tohumlarıyla üretim yaparak hem verimliliği artırıyor hem de geleneksel tarımı yaşatıyor.

KENDİ TOHUMUNU ÜRETMEYE BAŞLADI

Dize Mahallesi’nde çiftçilik yapan Şen, geçmişte satın aldığı tohumlardan istediği sonucu alamayınca kendi tohumlarını üretmeye karar verdi. Bu yöntemle üretime başladıktan sonra daha yüksek verim elde ettiğini belirten çiftçi, ata tohumlarını yıllardır titizlikle saklıyor.

5 DÖNÜMLÜK ARAZİDE DOĞAL ÜRETİM

Yaklaşık 5 dönümlük arazide üretim yapan Şen; domates, biber, patlıcan, şeker pancarı, marul ve maydanoz gibi birçok sebzenin yanı sıra meyve ağaçları da yetiştiriyor. Ürünlerinin tamamının organik olduğunu vurgulayan Şen, gününün büyük bölümünü tarlasında geçiriyor.

TOHUMLAR NESİLDEN NESİLE AKTARILIYOR

Ektiği ürünlerden elde ettiği tohumları ayırarak kurutan ve saklayan Şen, her yıl bu tohumları yeniden toprağa kazandırıyor. Bu yöntemle hem tohumların kaybolmasını engelliyor hem de üretimde süreklilik sağlıyor.

ÜRETİM HEM SOFRAYA HEM BÜTÇEYE KATKI SAĞLIYOR

Hasat ettiği ürünlerin bir kısmını ailesiyle tüketen Şen, bir bölümünü akraba ve komşularıyla paylaşıyor. Kalan ürünleri ise satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Ata tohumlarının verimliliğine dikkat çeken Tahir Şen, yıllardır sürdürdüğü bu yöntemin hem doğal üretim hem de sürdürülebilir tarım açısından büyük önem taşıdığını ifade ediyor.