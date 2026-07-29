Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı - Resim : 1

Bu kapsamda son bir haftada yapılan çalışmalarda, bir kargo paketinde yapılan aramada 4 kilo 500 gram, 2 araçta 5 kilo 508 gram ve şehirlerarası yolcu otobüsünde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ile bir evde yapılan aramada 1810 captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 7 sokak satıcısı tutuklandıSakarya'da uyuşturucu operasyonu: 7 sokak satıcısı tutuklandıGündem

Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.