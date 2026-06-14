Valilik tarafından yapılan bilgilendirmede, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu maddeyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.
Yürütülen çalışmalar kapsamında M.H.E. ve E.E. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin içinde bulunduğu araçta gerçekleştirilen aramada, alüminyum folyoya sarılmış 27 paket halinde toplam 21 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.
Yakalanan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.