Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çığlı Köyü Serbest Yol Kontrol Noktası'nda yabancı plakalı plakalı bir tırın durdurulduğu belirtildi. Araçta yapılan aramada, 44 paket halinde yaklaşık 21 bin 700 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
Hakkari’de TIR’a operasyon: 44 paketten 21 kilo uyuşturucu çıktı
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Hakkari’de jandarma ekiplerinin yol kontrol noktasında durdurduğu yabancı plakalı TIR’da yapılan aramada 44 paket halinde 21 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler sürüyor.
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