Hakkari'nin Akçalı köyünde karla karışık yağmurun ardından meydana gelen sel nedeniyle Gülşah Karataş'a ait 300 arılı kovandan 150'si suya kapıldı. Selin ardından bölgede arama yapan Karataş ailesi, tahrip olan kovanlarını bulmaya çalıştı.

Gülşah Karataş, 2017 yılında ‘Genç Çiftçiler Projesi' kapsamında Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden arılı kovan desteği aldığını söyledi. Eşiyle birlikte köyde yaşadıklarını belirten Karataş, "İki çocuğumuz var ve hiçbir gelirimiz yok. Sadece arıcılıkla geçimimizi sağlıyoruz. Selde 300 arılı kovandan 150'si zarar gördü. Tek geçim kaynağımız arıcılık. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.