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Kaynak: İHA

Hakkari şehir merkezine tahminen 50 kilometre mesafede konumlanan Marînüs Şelalesi, yaz aylarının başlamasıyla doğa tutkunlarını ve fotoğrafçıları ağırlamaya başladı. Etrafını saran zengin bitki örtüsü, serin su kaynakları ve görsel şölen sunan manzarasıyla bu saklı coğrafya, gelen herkesi kendine hayran bırakıyor.

Eriyen kar sularıyla beslenen ve coşkulu debisiyle ön plana çıkan Marînüs Şelalesi, Kato Dağı'nın eteklerinde yer alıyor. Saklı kalmış bu cenneti yerinde görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, bölgenin temiz havasında yürüyüş yaparak huzurlu anlar yaşıyor. Doğal zenginlikleri ve yaban hayatıyla dikkat çeken bölge, son dönemde doğa turizminde adından sıkça söz ettiriyor.

Şelalenin korunmasının ve sürdürülebilir turizmin önemine değinen doğasever Orhan Emen, bu benzersiz alanın kent turizmi için büyük bir değer taşıdığını vurguladı. Emen, tabiatın tüm güzelliklerini bünyesinde barındıran Marînüs Şelalesi'nin, kalabalıktan uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer almaya devam edeceğini belirtti.