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Kaynak: İHA

Hakkâri’de sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar ile sahada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri toplantıda değerlendirildi.

Hakkâri Valiliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen Sahipsiz Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı’na Vali İbrahim Taşyapan başkanlık etti. Toplantıda kent genelinde sahipsiz hayvanlara yönelik sürdürülen çalışmalar gözden geçirilerek alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye temsilcileri ve ilgili kurumların temsilcilerinin katıldığı toplantıda, sokak hayvanlarının mevcut durumu ele alındı. Sahipsiz hayvanlarla ilgili sahada yaşanan sorunlar değerlendirilirken, önümüzdeki süreçte yürütülebilecek çalışmalar ve atılacak adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından Vali İbrahim Taşyapan, katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Program kapsamında ayrıca İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişi Bayram Sağır ile Tarım ve Orman Bakanlığı Başmüfettişi Yüksel Temel’in başkanlığında Mülkiye Müfettişliği İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.