Hakkari’de etkili olan şiddetli yağışlar günlük yaşamı olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor.
Kentte aralıksız yağan yağmur nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluşurken, ulaşımda da ciddi aksamalar meydana geldi.
Heyelan riski nedeniyle ulaşıma kapatılan Hakkari-Van kara yolunun yeniden açılmasının ise yağışların durmasına bağlı olduğu aktarıldı. Yetkililer, bölgede yeni heyelanların yaşanabileceği konusunda vatandaşlara ikazda bulundu.
Kent merkezinde ise tıkanan yağmur suyu kanalları açılmaya çalışılırken, su baskınlarının önüne geçmek için yoğun mesai harcanıyor.