Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca köyündeki Şehit İstikam Uzman Çavuş Lokman Çoban İlk ve Ortaokulunun binasında sabah saatlerinde yangın meydana geldi.
Saat 06.00 sıralarında başlayan yangının nedeni henüz belirlenemezken, alevlerin kısa sürede okul binasının büyük bölümünü etkisi altına aldığı belirtildi.
Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Okula ulaşan ekipler, yaklaşık 4 saat boyunca çalışma yürüttü. Müdahalenin ardından alevler kontrol altına alınırken, binada soğutma çalışmalarına devam edildi.
Yangının ilk incelemelere göre elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Ancak kesin nedenin, yapılacak incelemelerin tamamlanmasının ardından belirleneceği bildirildi.