İl genelinde ani ve yoğun kar yağışının ardından kar kalınlığı bazı bölgelerde 50 santimetreyi aştı. Kar nedeniyle kapanan yollar sebebiyle köylere ulaşım sağlanamıyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri ekipleri, kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için gece-gündüz mesai yapıyor. Kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için en kısa sürede yolları açmayı hedefliyor.

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürebileceği uyarısında bulunarak, vatandaşların zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını ve zincirsiz araç kullanmamalarını tavsiye etti.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açılması bekleniyor