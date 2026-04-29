Pazar günü sabah saatlerinde en son dere kenarında görülen Osman Taş’tan haber alamayan yakınları, kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Aramalardan sonuç alınamaması üzerine durum jandarmaya bildirildi.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İhbar sonrası bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Osman Taş’ın suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, dere boyunca kapsamlı arama çalışması yürüttü.

Çalışmalara, Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı 6 kişilik su altı ekibi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Van’dan dalgıç polisler ve AFAD’ın su altı ekipleri de katıldı. Köylüler de arama çalışmalarına destek verdi.

CANSIZ BEDENİ 300 METRE UZAKTA BULUNDU

Sürdürülen çalışmalar sonucunda, Osman Taş’ın cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 300 metre uzaklıkta derede bulundu.

3’üncü sınıf öğrencisi olan küçük çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, çocuğun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.