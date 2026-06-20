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Kaynak: AA

Hakkari'de dağlık alanda mahsur kalan bir vatandaş, ekiplerin yoğun uğraşları neticesinde kurtarılarak tedavi altına alındı.

EKİPLER ZORLU ARAZİ ŞARTLARINDA SEFERBER OLDU

AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre olay, Hakkari-Van kara yolu üzerinde yer alan Halil Vadisi'nde meydana geldi. Bölgeye ot toplamak amacıyla giden M.S., dengesini kaybederek kayalık alandan aşağı düştü ve yaralandı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, olay yerine hızlıca Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Engebeli ve zorlu arazi koşullarına rağmen yaralının bulunduğu noktaya ulaşmayı başaran ekipler, M.S.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde ayağında kırık olduğu tespit edilen kazazedenin güvenli bir alana taşınabilmesi için bölgeye destek ekipler çağrıldı.

Takviye personelin de olay yerine varmasıyla birlikte yaralı vatandaş, yaklaşık 400 metrelik sarp kayalık alandan kontrollü ve titiz bir çalışma neticesinde çıkarıldı. M.S., hazır bekletilen askeri helikoptere bindirilerek sağlık görevlilerine teslim edildi. Hastanede tedavi altına alınan M.S.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.