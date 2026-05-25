Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde kar kalınlığının metreleri bulduğu üs bölgeleri yolunda karla mücadele çalışmaları ilkbaharın son günlerinde de devam ediyor.

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, ilçede kardan kapanan üs bölgelerine ulaşımı sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler, Dağlıca bölgesinde bulunan ve kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu üs bölgelerinin yolunda zorlu bir çalışma yürütüyor.

Bölgede günlerdir çalışma yürüten ekipler, zorlu arazi koşulları ve metrelerce yükseklikteki kar kütleleri nedeniyle güçlükle ilerleyebiliyor. Ekipler, söz konusu yolları kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.