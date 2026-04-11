Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yüksekova'ya bağlı Esendere Beldesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu, kaçakçılık faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen bir organizasyon tespit edildi. Rüşvet, nüfus ticareti, göçmen kaçakçılığı ve görevi kötüye kullanma gibi suçlara karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik, yaklaşık 4 ay süren planlı ve teknik takip sonucunda operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, organizasyon içerisinde yer aldığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, bir ikamette ruhsatsız Kaleşnikof marka tüfek ve bu silaha ait fişekler, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ile 1 adet sahte pasaport ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliyle ilgili işlemlerin tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.