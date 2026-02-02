Yapılan uyarılara ve alınan önlemlere rağmen trafik kazaları son bulmuyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen halk otobüsü ile toplu taşıma minibüsü, Dağlıca yolu Selahaddin Eyyubi Havalimanı yakınında çarpıştı.

Çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin önlem aldığı yolda trafik tek şeritten sağlanıyor.

Öte yandan yetkililer, sürücüleri can ve mal güvenlikleri için trafik kurallarına uymaları konusunda sık sık uyarıyor.