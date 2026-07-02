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Kaynak: İHA

Hakkari İstiklal Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eczanenin sahibi, iş yerinde bir kertenkele olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede belirtilen adrese sevk edildi.

Eczaneye ulaşan itfaiye personeli, kertenkeleyi incitmeden yakalamak amacıyla özel bir yakalama aparatı kullandı. İş yeri içinde yaşanan kısa süreli takibin ardından, kertenkele zarar verilmeden kontrol altına alınarak güvenli bir kutuya yerleştirildi.

İtfaiye ekipleri tarafından korunan kertenkele, yeniden doğal ortamına bırakılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.