Bayram tatilini değerlendirmek isteyen CİSAD Doğa Derneği üyesi Yasin Aşkan ve beraberindeki ekip, sabah saatlerinde Kırıkdağ köyü sınırlarında yer alan Bala Yaylası’ndaki Çiçek Vadisi’nde yürüyüş yaparken, uzunluğunun iki metreyi aştığı tahmin edilen bir engerek yılanı fark etti.

Doğal ortamında görülen bu büyük yılan, ekipte kısa süreli bir şaşkınlık ve heyecan yarattı. Doğaseverler, hayvana müdahale etmeden güvenli mesafeden görüntü alarak bölgeden uzaklaştı.

Yürüyüşe katılanlar, yaz aylarında doğaya çıkan vatandaşların daha temkinli olması gerektiğini vurgulayarak, özellikle yayla ve kırsal alanlarda karşılaşılabilecek yabani canlılara karşı dikkatli davranılması gerektiğini ifade etti.

Bölgenin zengin biyolojik çeşitliliğine dikkat çeken doğaseverler, yaban hayatının yaşam alanlarına saygı gösterilmesinin önemine de değindi.

Uzmanlar ise yayla ve kırsal bölgelerde yürüyüş yapan vatandaşlara, özellikle kayalık ve yoğun bitki örtüsüne sahip alanlarda daha dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.