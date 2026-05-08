Hakkari’nin Yüksekova ilçesine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Nehil Sazlığı, bahar aylarının gelmesiyle birlikte yeniden hareketlendi. Cumhurbaşkanı kararıyla 2019 yılında “kesin korunacak hassas alan” ilan edilen sulak alan, sahip olduğu biyolojik çeşitlilikle dikkat çekiyor. Özellikle göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle birçok kuş türü için önemli bir konaklama ve üreme alanı olarak öne çıkan sazlık, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisini görüyor.
Hakkari’de doğa yeniden uyandı: Nehil Sazlığı kuşlarla doldu
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Nehil Sazlığı, baharın gelişiyle yeniden canlandı. Kar sularıyla birlikte su seviyesi yükselen sulak alan, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yaparken doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin de uğrak noktası haline geldi.
210 BİTKİ VE 250 KUŞ TÜRÜ TESPİT EDİLDİ
Tarım ve Orman Bakanlığı 14’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yönetilen Nehil Sazlığı Sulak Alanı’nda bugüne kadar yaklaşık 210 bitki ve 250 kuş türü tespit edildi. Bölgedeki çalışmalar, sazlığın Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olduğunu ortaya koyuyor.
Uzunbacak, kız kuşu, yeşilbaş, küçük kerkenez, kerkenez, kınalı keklik, bıldırcın, sakar meke, kızılbacak, karabaş martı, Van martısı, arı kuşu, çayır incir kuşu ve ak kuyruksallayan gibi birçok türün bölgede ürediği biliniyor.
Bahar aylarında ise ak leylek, bayağı aynak, kara çaylak, küçük akbaba, çamurcun, çıkrıkçın, akça cılıbıt, çulluk, şahin, yaban ördeği ile gri ve beyaz balıkçıllar sazlıkta sıkça gözlemleniyor. Afrika’dan İran’a uzanan göç rotasında önemli bir durak olan alan, özellikle su kuşları açısından büyük önem taşıyor.
FOTOĞRAFÇILARIN VE KUŞ GÖZLEMCİLERİNİN GÖZDESİ
Doğal güzelliği ve zengin ekosistemiyle dikkat çeken Nehil Sazlığı, son yıllarda doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcilerinin en çok ziyaret ettiği alanlardan biri haline geldi. Bahar döneminde artan kuş hareketliliği, bölgeyi fotoğraf tutkunları için eşsiz bir açık hava stüdyosuna dönüştürüyor.
13 yıldır bölgede gözlem yaptığını belirten doğa fotoğrafçısı ve kuş gözlemcisi Emrah Kayhan, sazlığın korunmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Kayhan, bölgede daha kapsamlı bilimsel çalışmalar yapılması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:
“Mart ayının son haftasıyla birlikte her gün arazideyim. Özellikle nadir türler odaklı, kamış bülbülü araştırıyorum ve 87 tür gördüm. Bu da Nehil Sazlığı'nın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Özellikle kıyı kuşları ve su kuşları için çok önemli bir alandır. Bölgedeki su dengesinin korunması da bu nedenle önemli. Ayrıca yeni kuş türlerinin tespiti için de yetkililer kapsamlı çalışma yapılmalı”
BÖLGENİN EKOLOJİK DENGESİ KORUNMALI
Uzmanlar, Nehil Sazlığı’nın yalnızca Hakkari için değil, Türkiye’nin biyolojik çeşitliliği açısından da kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor. Sulak alanın korunması, göçmen kuşların yaşam döngüsü ve doğal ekosistemin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor.